Grupa Wagnera karze swoich śmiercią. Alkohol jednym z pięciu "przestępstw"

Biełsat, białoruskojęzyczna telewizja nadająca z terytorium Polski, w rozmowie z obrończynią praw człowieka wskazała, jakie są powody zabójstw najemników z grupy Wagnera. Olga Romanowa oceniła, że wśród członków tej grupy dokonano już około 40 egzekucji.

Wojna w Ukrainie. Wagnerowcy zabijają swoich najemników za pewne "przewinienia"

Jak przekazała Romanowa, bez sądu najemnicy zabijani są za pięć rodzajów "przestępstw":

dezercję,

próbę poddania się,

maruderstwo (dopuszczanie się różnych przestępstw, np. rabunków i kradzieży),

nadużywanie alkoholu lub narkotyków,

za "kontakty seksualne" (ten punkt nie został dokładnie wyjaśniony).

Według ustaleń niezależnych organizacji broniących praw człowieka, w związku z tymi "przewinieniami" grupa Wagnera miała zabić już około swoich 40 bojowników. - I im nic za to nie będzie. Jakakolwiek służba więzienna, jeśli najemnik był rekrutowany za kratami, pytana o losy więźnia powie, że to tajemnica państwowa - powiedziała Romanowa.

Na wojnę w Ukrainie do tej pory wysłanych miało zostać od 30 do 35 tys. więźniów. Później jednak niektórzy osadzeni byli zmuszani do udziału w grupie Wagnera i wysłani na wojnę.

Wagnerowcy zamordowali Jewgienija Nużyna. Nagranie zamieścili w internecie

W ostatnim czasie media poinformowały o śmierci Jewgienija Nużyna - najemnika z Grupy Wagnera, który oddał się w ręce Ukraińców i przed kamerami mówił, że jest gotowy walczyć z Rosją. Jak ustalił niezależny, rosyjski portal Meduza, wagnerowcy w akcie zemsty roztrzaskali mężczyźnie głowę młotem kowalskim. Nagranie z egzekucji zostało nawet umieszczone w mediach społecznościowych.

Najemnik z Grupy Wagnera się poddał. Wagnerowcy "roztrzaskali mu głowę"

Najemnicy mieli namierzyć Nużyna w Kijowie. Mężczyzna został uderzony w głowę, przez co stracił przytomność. - Ja, Jewgienij Anatoljewicz Nużyn, urodzony w 1967 roku. Poszedłem na front, aby przejść na stronę ukraińską i walczyć z Rosjanami. 4 września zrealizowałem swój plan przejścia na stronę Ukrainy. 11 listopada 2022 roku byłem na ulicach Kijowa, gdzie otrzymałem cios w głowę, w wyniku którego straciłem przytomność. Obudziłem się w tej piwnicy, gdzie powiedziano mi, że będę sądzony - mówi. Następnie na jego głowę spada młot kowalski.

Jewgienij Nużyn miał trafić do grupy Wagnera z kolonii karnej, gdzie odsiadywał wyrok 25 lat za podwójne morderstwo.