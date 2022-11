Alarmy przeciwrakietowe w całej Ukrainie. Dniepr bez dostaw prądu, w Kijowie działa obrona powietrzna

W czwartek Rosjanie rozpoczęli atak rakietowy na całą Ukrainę. Jak poinformował szef Mikołajowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Kim, pierwsze rakiety zostały wystrzelone około godziny 8 rano - podaje agencja Unian.

"Pierwsze 4 pociski są w powietrzu. Dbajmy o siebie" - napisał Kim. "Kyiv Independent" podaje, że wybuchy słychać w Kijowie. "Gubernator obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba powiedział, że obrona powietrzna uderza w cele w regionie" - czytamy.

"Przebywajcie w schronach i miejscach bezpiecznych. W żadnym wypadku nie fotografujcie miejsca uderzenia i pracy obrony przeciwlotniczej" - podkreślił Kułeba. Kijowska Miejska Administracja Wojskowa poinformowała o zestrzeleniu dwóch pocisków manewrujących.

Wstępnie nad Kijowem zestrzelono dwa pociski manewrujące. Nie ma danych o ofiarach i zniszczeniach, informacje są wyjaśniane

- podaje Unian.

Alarmy przeciwrakietowe w całej Ukrainie. Ranni w Dnieprze

Od 7:30 do 8:45 we wszystkich regionach Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy. Do eksplozji doszło między innymi w mieście Dniepr. Tamtejsze władze podają, że w niektórych rejonach nie ma dostawy energii elektrycznej. Ataki na Dniepr potwierdziła Kancelaria Prezydenta. "Rosyjscy terroryści właśnie ostrzelali Dniepr. Doszło do kilku ataków na dwa obiekty infrastrukturalne" - czytamy w raporcie. Ranne zostały trzy osoby, w tym 15-letni chłopak. Ratownicy usuwają skutki uderzenia.

Kancelaria Wołodymyra Zełenskiego podała również informację o czterech ofiarach ataków Rosjan w obwodzie zaporoskim.

Według OPU doszło do kilku trafień w dwa obiekty infrastrukturalne w mieście. Około godziny 9:15 czasu lokalnego okazało się, że Rosjanie zaatakowali obiekt infrastrukturalny w obwodzie odeskim. - Istnieje zagrożenie zmasowanym atakiem rakietowym na całym terytorium Ukrainy. Proszę mieszkańców regionu o schronienie się – zaapelował szef w tym okręgu Ukrainy Maksym Marczenko.

"Atak odbywa się dwa dni po największym jak dotąd rosyjskim ataku rakietowym, który uderzył w ukraińską infrastrukturę energetyczną i spowodował masowe przerwy w dostawie prądu" - podaje z kolei "Euromaidan Press".

