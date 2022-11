We wtorek 15 listopada około godziny 15:40 we wsi Przewodów w województwie lubelskim doszło do wybuchu rakiety rosyjskiej produkcji. W wyniku eksplozji zginęły dwie osoby. - Wiele wskazuje na to, że był to pocisk wystrzelony przez stronę ukraińską, ale musimy mieć świadomość, że wczorajszy atak na Ukrainę był bezprecedensowy - przekazał premier Mateusz Morawiecki.

Co wiemy o incydencie w Przewodowie? Premier o kilku scenariuszach

Wybuch rakiety w Przewodowej. CNN o nieoficjalnych ustaleniach administracji USA

Z nieoficjalnych ustaleń CNN wynika, że ukraińskie wojsko próbowało przechwycić pocisk w okolicach polskiej granicy. Taką informację otrzymały Stany Zjednoczone oraz inni sojusznicy. "Nie jest jasne, czy ten pocisk obrony powietrznej jest tym samym pociskiem, który uderzył na terytorium Polski, ale informacje te wpłynęły na amerykańską ocenę zdarzenia" - czytamy w raporcie CNN.

Amerykański nadawca twierdzi, że to stanowisko skutkowało oświadczeniem, które wydał prezydent USA. - Jest mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę trajektorię rakiety, że została wystrzelona z Rosji. Ale zobaczymy. Zobaczymy - przekazał Joe Biden. Polityk miał też poinformować przywódców państw z grupy G7 oraz partnerów z NATO, że eksplozja w Przewodowie nastąpiła na skutek "działania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej".

CNN także informowało, że samolot zwiadowczy NATO, który tego dnia monitorował polską przestrzeń powietrzną, zarejestrował tor lotu rakiety, która uderzyła w polską wieś. Dokładniejsze informacje zostały przekazane jedynie władzom NATO i Polski.

Zachodni przywódcy - kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak - wzywając do dokładnego dochodzenia, powiedzieli, że Rosja ponosi ostateczną odpowiedzialność za lądowanie rakiety w Polsce. - Nie doszłoby do tego bez wojny Rosji z Ukrainą, bez rakiet, które są obecnie intensywnie i na dużą skalę wystrzeliwane w ukraińską infrastrukturę - powiedział Scholz. - To jest okrutna i nieubłagana rzeczywistość wojny Putina - dodał Sunak.

Śledztwo ws. wybuchu w Przewodowie. Ukraina domaga się dostępu