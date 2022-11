We wtorek po południu na suszarnię zboża w Przewodowie w woj. lubelskim spadła rakieta. Wskutek wybuchu zginęło dwóch mężczyzn. Polskie władze i NATO zgodnie twierdzą, że nie ma jednoznacznych dowodów, które wskazywałyby, iż rakietę wystrzelono z Rosji. Pod uwagę brany jest scenariusz, że mógł być to zabłąkany pocisk wystrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Prezydent Andrzej Duda i szef NATO Jens Stoltenberg podkreślają, że "to Rosja ponosi całkowitą odpowiedzialność [za tragedię w Przewodowie - red.] kontynuując nielegalną wojnę przeciwko Ukrainie".

Szef BBN: Andrzej Duda rozmawiał z szefem CIA

Wpadka w australijskiej telewizji. Mateusz Kusznierewicz polskim "premierem"

Informację o wybuchu podały największe światowe media, w tym australijska telewizja ABC News. Co zabawne, prezenterka, mówiąc o premierze Polski, pomyliła Mateusza Morawieckiego ze znanym żeglarzem i olimpijczykiem Mateuszem Kusznierewiczem.

Fragment australijskich wiadomości udostępnił Michał Marszał prowadzący strony społecznościowe tygodnika "NIE":

Na relację InstaStories Marszała zareagował sam Mateusz Kusznierewicz. "Hmm... W Australii mieszkałem przez półtora roku, przed Igrzyskami Olimpijskimi w 2000 roku, więc jest mi niezmiernie miło, że po 22 latach tamtejsze media pamiętają o mnie i poprawnie wymawiają moje nazwisko, które nie należy do najłatwiejszych" - napisał na Instagramie.

Odpowiedź Mateusza Kusznierewicza na wpadkę w ABC News źródło: Instagram / profil Michała Marszała

Kim jest Mateusz Kusznierewicz?

Mateusz Kusznierewicz jest dwukrotnym indywidualnym mistrzem świata w żeglarskiej klasie Finn (zdobył złoto na igrzyskach w Atlancie w 1996 r. i brąz w Atenach w 2004 r.) i w klasie Star, pięciokrotnym indywidualnym mistrzem Europy (także jako junior) oraz wielokrotnym zdobywcą mistrzostw Polski.

O swojej drodze do sukcesu i pozasportowej działalności Kusznierewicz opowiedział w wywiadzie Łukasza Jachimiaka dla Sport.pl:

Pił z gwinta z królem Norwegii, wybierał sobie sponsorów, odrzucał zaproszenia od fanek na wakacje i na coś więcej. Mateusz Kusznierewicz [nieDawny Mistrz]