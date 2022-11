Na najnowszym nagraniu widać, jak obecnie wygląda uszkodzony most Krymski. Zdjęcia i wideo zostały udostępnione przez państwową agencję prasową TASS. Warto pamiętać, że wiele informacji przekazywanych przez rosyjskie media rozpowszechnia propagandę i służy wojnie informacyjnej prowadzonej przez Kreml.

Most Krymski zostanie naprawiony do marca 2023? Brytyjczycy celują w inny termin

Z informacji przekazanych przez Moskwę wynika, że uszkodzony odcinek mostu Krymskiego zostanie "przywrócony do grudnia" tego roku. Wznowienie pełnego ruchu przez przeprawę ma nastąpić do końca marca 2023 roku. Wcześniej wicepremier Rosji Marat Khusnullin przekonywał, że montaż drugiego przęsła mostu zacznie się najpóźniej 11 listopada. "Zakończenie wszystkich remontów" ma być planowane "na 30 marca", co pokrywa się z najnowszymi informacjami rosyjskich mediów.

Na przedstawionych nagraniach widać, że zniszczony fragment kolejowy nadal nie nadaje się do użytku. Ponadto prace nad przerwanym przęsłem autostrady skutkują tym, że konieczne było całkowite zamknięcie ruchu na moście. Nagrania pokazane przez TASS przeanalizowała też grupa wywiadowcza Wielkiej Brytanii. Eksperci, patrząc na zdjęcia, nie doszukali się żadnych dowodów na to, by rosyjskie założenia dały się zrealizować. Podobnego zdania jest także brytyjskie Ministerstwo Obrony.

"Most Krymski, uszkodzony na początku października wskutek eksplozji, nie zostanie w pełni naprawiony przed wrześniem 2023 r., co ogranicza zdolność Rosji do transportu wojsk i sprzętu na Krym i południową Ukrainę" - przekazało brytyjskie MON.

Wybuch na moście Krymskim - przeprawa o znaczeniu propagandowym

Do potężnej eksplozji na moście Krymskim doszło 8 października 2022 roku. W wyniku wybuchu doszło do zawalenia się przęseł jednej jezdni. Ponadto ogień rozprzestrzenił się także na siedem cystern kolejowych, które poruszały się na drugim pasie. Do eksplozji miało dojść w jednej z ciężarówek.

Budowa mostu Krymskiego została rozpoczęta po tym, jak w 2014 roku Rosja anektowała ukraiński Krym. Oficjalne otwarcie z udziałem prezydenta Władimira Putina miało miejsce w maju 2018 roku. Sam most miał nie tylko funkcję logistyczną czy transportową, ale też propagandową.

