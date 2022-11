Ukraina. Najbardziej zmasowany atak od początku wojny. Zełenski: Wróg nie osiągnie celu

- Jeszcze leci do nas 20 rakiet, dlatego proszę wszystkich, by na siebie uważali, przebywajcie w schronach przez jakiś czas. Wiem, że w wielu miejscach rakiety wyłączyły naszą infrastrukturę energetyczną. Działamy, wszystko naprawimy, przeżyjemy, chwała Ukrainie. Jesteście dzielni! - powiedział Wołodymyr Zełenski w przemówieniu opublikowanym we wtorek po godz. 17. To reakcja na wcześniejszy atak Rosjan na ukraińskie miasta.

- Jest jasne, czego chce wróg, ale nie dostanie tego, czego chce - zapewnił.

Zmasowany atak Rosjan na Ukrainę. Problemy z prądem nawet w Mołdawii

Kijów, Żytomierz, Lwów, Równe, Charków i Krzywy Róg - to miasta, które ucierpiały w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego. Uszkodzone zostały obiekty infrastruktury i domy mieszkalne. Są informacje o ofiarach cywilnych. W wielu miejscowościach wystąpiły problemy z prądem.

- To najbardziej zmasowany atak rakietowy w ciągu tej wojny - poinformował płk. Jurij Ihnat - rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy. Jak zaznaczył, Rosjanie wystrzeli około 100 rakiet. Atakowali m.in. za pomocą rakiet Ch 101 i Ch-555 wystrzelonych z samolotów z rejonu Morza Kaspijskiego i obwodu rostowskiego, a także za pomocą rakiet "Kalibr" z akwatorium Morza Czarnego. Jak dodał, obecny atak jest większy niż ten z 10 października, kiedy to Rosjanie wystrzelili 84 rakiety.

W Kijowie w wyniku ostrzału uszkodzone zostały dwa bloki mieszkalne. Władze donoszą o co najmniej jednej ofierze cywilnej. Z kolei we Lwowie wyniku ostrzałów bez prądu pozostaje 80 proc. miasta. Dużą część rakiet udało się zestrzelić, jednak celne uderzenia w 10 obwodach dokonały wielu zniszczeń - przede wszystkim infrastruktury energetycznej. Przerwy w dostawach prądu wystąpiły w wielu miejscach Ukrainy. Ponadto według ukraińskiego ministerstwa energetyki dzisiejszy rosyjski atak rakietowy może mieć wpływ na systemy energetyczne innych krajów.

W wyniku rosyjskiego ataku na Ukrainę problemy z dostawami prądu wystąpiły w Mołdawii. Poinformowały o tym władze tego sąsiadującego z Ukrainą kraju.