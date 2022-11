Ukraińska armia uderzyła w rosyjską kwaterę. Nie żyje 30 osób, wielu rannych

W miejscowości Miłuwatka (obwód ługański) Siły Obronne Ukrainy zniszczyły siedzibę jednostki rosyjskich sił okupacyjnych - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W ataku zginęło 30 rosyjskich żołnierzy, a ponad 20 zostało rannych.

Jak czytamy w raporcie Sztabu, na Krymie Rosjanie częściowo przywrócili ruch drogowy przez most Kerczeński. Kierowcy samochodów osobowych mogą przejechać przez most po dokładnej kontroli. Równoległe odbywa się też transport za pośrednictwem przepraw promowych. Ponadto strona ukraińska ustaliła, że w obwodzie ługańskim Rosjanie szukają opuszczonych prywatnych domów. Chcą w nich umieszczać żołnierzy rezerwy, którzy przybyli, by uzupełnić straty w jednostkach.

Na całym okupowanym terenie wojska rosyjskie starają się utrzymać zajęte terytoria i koncentrują swoje wysiłki na powstrzymywaniu sił Ukrainy. Umacniają linie obronny na lewym brzegu Dniepru i prowadzą działania ofensywne w obwodzie donieckim, w pobliżu Bachmutu.

Nie przestają też ostrzeliwać pozycji ukraińskich wzdłuż linii kontakt. W ciągu ostatniej doby Rosjanie atakowali ponad 70 razy z wyrzutni rakietowych.

Amerykański Instytut Badań nad Wojną: Sytuacja na Ukrainie nie sprzyja dążeniu do szybkiego rozejmu

Amerykański Instytut Badań nad Wojną twierdzi, że sytuacja na Ukrainie wymaga wzmocnienia wsparcia wojsk ukraińskich i nie sprzyja dążeniu do szybkiego rozejmu.

Według dzisiejszego raportu Instytutu Rosjanie po utracie Chersonia przerzucają wojska do obwodu donieckiego, aby nasilić działania wokół Bachmutu i Doniecka. Liczą na zdobycie nowych terenów. Analitycy piszą, że przy dużym wysiłku i stratach mogą w najbliższym czasie osiągnąć tam lokalny sukces. Jest jednak mało prawdopodobne, by miał on znaczenie operacyjne. Celem ich działań jest osiągnięcie jakichkolwiek sukcesów na froncie, by zmniejszyć niezadowolenie Rosjan po stratach w rejonie chersońskim.

Zdaniem ekspertów obwód chersoński był bardzo ważny dla Putina, który traktował go jako bazę do dalszych ataków na ukraińskie terytoria. "Putin rzucił do obrony zachodniej części obwodu chersońskiego znaczne siły, wśród nich elitarne jednostki powietrzno-desantowe. Wysłano tam również rezerwistów powołanych w ramach mobilizacji z 21 września. Siły te toczyły tam ciężkie walki, ponosząc duże straty. Dlatego zwycięstwo Ukrainy na tym obszarze jest znacznie bardziej znaczące niż sukcesy w obwodzie charkowskim w połowie września" - czytamy w raporcie.

Amerykańscy eksperci podkreślają, że w tej sytuacji wszelkie międzynarodowe naciski na szybkie osiągnięcie rozejmu z Rosjanami działają na niekorzyść Ukrainy.

