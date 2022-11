Indie. Chłopak miał zabić swoją dziewczynę. Jej ciało poćwiartował na 35 kawałków i rozrzucił w lesie

Jak donosi portal Zeenews, Shraddha Walker i Aftab Poonawala poznali się za pomocą aplikacji randkowej "Bumble". Para była w związku przez trzy lata. Ze względu na fakt, że rodzina dziewczyny nie akceptowała tego związku, para wyprowadziła się z Bombaju do Nowego Delhi. Według informacji indyjskich mediów dwójka często się kłóciła.

Do zbrodni miało dojść 18 maja tego roku. Po dokonanym morderstwie Poonawala przechowywał szczątki 26-latki w lodówce. Śledczy poinformowali, że mężczyzna, przez kilka tygodni miał podszywać się pod zamordowaną dziewczynę i za pomocą jej konta na Instagramie utrzymywał kontakt z jej znajomymi.

- Używał jej konta na Instagramie, aby uniknąć jakichkolwiek podejrzeń ze strony jej przyjaciół - przekazał indyjskim mediom, jeden z policjantów.

Chłopak miał zabić swoją dziewczynę. Jej ciało pociąć na 35 kawałków

Morderstwo wyszło na jaw po tym, gdy zaginięcie dziewczyny zgłosił ojciec. Mężczyzna od wyjazdu córki do New Delhi nie utrzymał z nią kontaktu, jednak we wrześniu znajomi 26-latki zaalarmowali go, że nie odpowiada na ich próby kontaktu.

- Od sierpnia nie odpowiedziała na żaden z moich SMS-ów. Jej telefon był wyłączony. To wtedy zaczęłam się niepokoić. W końcu powiedziałem jej bratu, że po raz ostatni raz rozmawiałam z nią w lipcu. - wspomina przyjaciółka dziewczyny, Laxman Nadir.

Policjantom udało się, namierzyli telefon 26-latki. Jego ostatnia lokalizacja wskazywała na Nowe Delhi. Sprawa została przekazana policjantom w stolicy. Służby w sobotę, 12 listopada zatrzymali Poonawalę.

Zeenews przytacza szczegóły dotyczące zbrodni. Podejrznay miał pociąć ciało swojej dziewczyny na 35 kawałków, przy użyciu noża kuchennego. Następnie przez 18 dni wyrzucał kolejne szczątki do jednego z lasów w okolicy Nowego Delhi.

NDTV informuje, że Aftab Poonawala przyznał się do winy. We wtorek funkcjonariusze zaprowadzili go do lasu, w którym miał rozrzucać szczątki Shraddhy. Służby usiłują teraz odnaleźć części ciała zamordowanej oraz jej telefon. Aftab Poonawala przebywa w areszcie w Nowym Delhi.