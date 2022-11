Nieludzkie prawo wraca do Afganistanu. Talibowie będą kamienować i ucinać kończyny

O dekrecie przywódcy talibów poinformowało biuro prasowe nowych afgańskich władców. Haibatullah Akhundzada polecił sędziom, by rozpoczęli stosowanie takich kar jak publiczne kamienowanie oraz obcinanie kończyn. Według przywódcy nakazuje to islamskie prawo szariatu, które od czasu powrotu talibów do władzy jest w Afganistanie obowiązujące.

Zobacz wideo Protesty kobiet w Kabulu po zamachu, w którym zginęło wiele studentek przygotowujących się do egzaminu na uniwersytet

Afganistan. Talibowie będą kamienować ludzi

Kamienowanie czy publiczne egzekucje były stosowane przez talibów, gdy po raz pierwszy rządzili oni Afganistanem pod koniec XX wieku. Afganistan był wtedy jednym z niewielu na świecie krajów, gdzie wymierzano kary rodem ze średniowiecza. Władze w Kabulu były wówczas mocno za to krytykowane.

Gdy w lecie rok temu talibowie powrócili do władzy, zarzekali się, że ich rządy nie będą tak brutalne, jak wcześniej. Od tego jednak czasu systematycznie ograniczają wolności obywatelskie Afgańczyków, przede wszystkim kobiet. W Afganistanie kobietom nie wolno chodzić do szkół, a ostatnio zabroniono im nawet przebywać bez mężczyzny w publicznych parkach.

Po przejęciu władzy przez talibów Zachód wstrzymał miliardy dolarów pomocy dla Afganistanu. Pieniądze mają trafić do Kabulu, gdy tylko talibowie wykażą, że wypełnili obietnice poszanowania wszystkich grup społecznych. Do tej pory jednak środki nie zostały odblokowane.

