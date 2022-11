Trzygodzinne spotkanie Joe Bidena i Xi Jinpinga. Chiny proponują podnieść relacje na "wyższy poziom"

W poniedziałek na Bali w kuluarach rozpoczynającego się szczytu G20 doszło do spotkania przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych. Wśród tematów rozmów znalazły się m.in. sprzeciw USA wobec "coraz bardziej agresywnych działań Chin ws. Tajwanu" i "nierynkowych praktyk gospodarczych", a także podejście Chin do praw człowieka. Xi wyraził z kolei gotowość do "szczerszej i dogłębnej wymiany opinii" ze Stanami Zjednoczonymi.

Fot. Alex Brandon / AP Photo