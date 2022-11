Szef NATO: To Ukraina musi decydować o warunkach ewentualnych rozmów z Rosją

Zobacz wideo Prezydent Zełenski odwiedził wyzwolony Chersoń

Jens Stoltenberg mówił o Ukrainie w czasie konferencji prasowej z członkami holenderskiego rządu w Hadze. Jak podkreślił, "Ukraińcy płacą teraz najwyższą cenę" - ludzie są mordowani, a ich kraj jest niszczony.

REKLAMA

- Decyzja o tym, jakie warunki są akceptowalne, leży po stronie Ukrainy. Nasza rola to wspierać Ukraińców - powiedział szef Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Po ucieczce Rosjan z Chersonia propaganda już naniosła zmiany na mapie

Stoltenberg: To Ukraina musi decydować o warunkach ewentualnych rozmów z Rosją

Sekretarz generalny NATO zastrzegł, że - mimo ostatnich sukcesów Kijowa - nie wolno bagatelizować Rosji, która wciąż kontroluje dużą część Ukrainy. - Rosyjskie siły zbrojne zachowują znaczne zdolności, a także dużą liczbę żołnierzy. Nadchodzące miesiące będą trudne. Celem Putina jest sprawienie, aby w ukraińskich domach był zimo i ciemno tej zimy - podkreślił Stoltenberg.

- To co musimy robić, to wzmacniać Ukrainę, aby na pewnym etapie mogło dojść do negocjacji, w których Ukraina zwycięży jako niezależny i suwerenny naród w Europie - dodał.

Bunt w rosyjskiej armii. "Imitacja strzelania, imitacja ćwiczeń" [WIDEO]