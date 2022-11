Wzruszające sceny z Chersonia. Kreml oburzony, Zełenski śpiewa hymn w wyzwolonym mieście [WIDEO]

W poniedziałek Wołodymyr Zełenski odwiedził Chersoń. Przed budynkiem tamtejszej administracji obwodowej w obecności prezydenta Ukrainy została uroczyście podniesiona ukraińska flaga państwowa. Odegrano też hymn. Prezydent Zełenski zaznaczył, że mimo wciąż panującego niebezpieczeństwa chciał osobiście odwiedzić wyzwoloną stolicę obwodu. Jak podkreślił, przyjechał, aby wesprzeć mieszkańców miasta.

- Aby zobaczyli oni, że nie tylko obiecujemy, ale naprawdę tu wracamy, podnosimy flagę. Chciałem też poczuć panujące tu emocje - mówił w centrum wyzwolonego Chersonia.

Moment śpiewania hymnu przez Zełenskiego można zobaczyć na poniższym nagraniu:

Rzecznik Kremla oburzony wizytą Zełenskiego w Chersoniu

Dmitrij Pieskow nie chciał komentować przyjazdu Zełenskiego do Chersonia. Rzecznik prasowy Kremla powiedział jedynie, że jest oburzony wizytą prezydenta Ukrainy. Dodał, że obwód chersoński to wciąż "terytorium Rosji".

Rosja wciąż bezprawnie uważa obwód chersoński za swoje terytorium. - To jest podmiot Rosyjskiej Federacji, ten status jest prawnie określony. Tu nie ma i nie może być żadnych zmian - oświadczał rzecznik Kremla. Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zapewnił z kolei, że "pojęcie suwerenności terytorialnej nie zniknęło. Wszystko wróci do domu. Do Rosyjskiej Federacji".

Chersoń odbity. Mieszkańcy świętują na ulicach miasta

9 listopada dowódca wojsk rosyjskich w Ukrainie Siergiej Surowikin ogłosił, że wojska rosyjskie opuszczają Chersoń. Wcześniej, w jednej z wypowiedzi dla mediów zapowiadał, iż przed dowodzącymi stoją "trudne decyzje".

11 listopada Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy poinformował, że Chersoń wraca pod kontrolę jego kraju, a do miasta wkraczają jednostki wojskowe ukraińskich obrońców. Potwierdził to również w swoim przemówieniu prezydent Wołodymyr Zełenski.

Na zdjęciach i nagraniach zamieszczonych w sieciach społecznościowych widać, jak mieszkańcy oswobodzonego Chersonia i innych miejscowości regionu fetują odzyskanie wolności - wznoszą flagi, a także przytulają i całują obrońców, którzy wkroczyli do miasta. Jak informowało dowództwo, marsz żołnierzy został przez to istotnie spowolniony.

Zobacz wideo Prezydent Zełenski odwiedził wyzwolony Chersoń

Wojna w Ukrainie. Rosjanie umacniają się na lewym brzegu Dniepru

Ukraiński Sztab Generalny donosił, że Rosjanie po wycofaniu się z prawobrzeżnej Chersońszczyzny umacniają się na lewym brzegu Dniepru. Nie ustają też szturmy na wschodnim odcinku frontu.

Według nieoficjalnych danych trwają walki o mierzeję Kinburską w obwodzie mikołajowskim na Morzu Czarnym. Jednocześnie Ukraińcy w wyzwolonych miejscowościach na południu znajdują ślady zbrodni Rosjan popełnionych na cywilach. Tymczasem ukraińska armia ostrzelała Rosjan umacniających się na lewym brzegu Dniepru. W wyniku takiego ataku na rosyjskie pozycje w okolicach wsi Kajry w obwodzie chersońskim zniszczony został skład amunicji, ciężarówki i kilkudziesięciu rosyjskich żołnierzy.

Według porannego raportu Sztabu Generalnego zeszłej doby ukraińska armia w Donbasie odparła rosyjskie szturmy w okolicach siedmiu miejscowości.