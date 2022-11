Zobacz wideo Girzyński o budowie muru na granicy z Rosją: Lepiej pobudować coś ponad miarę niż zaniedbać

W sieci pojawiło się nagranie z jednostki pod Moskwą, na którym widać bunt zmobilizowanego. Krzyczy on na oficera, obwiniając go o niewystarczającą liczbę ćwiczeń strzeleckich, a także sprzętu.

- Co tu, k***wa, się dzieje? Po co to nam? Będziemy maszerować w mundurach na wojnie? Nie? To po jakiego ch*** my to robimy, co? - pyta wzburzony rekrut. - Dlaczego, k***wa, piszemy całe listy tego, co nam brakuje? I po co my się tu zbieramy? Ch*** wie. To profanacja. Imitacja strzelania, imitacja ćwiczeń, imitacja marszu. (...) Piechota, wycelować w wyobrażonego wroga, ognia! Tra tata tata - mówi, przedrzeźniając dźwięk strzału.

- Ile razy? No ile razy? Tylko raz byliśmy na na strzelnicy! - krzyczy. - Może pana weźmiemy ze sobą i pan sam pobiega trochę tutaj, tak jak my. Co? (...) Jeszcze raz pytam: dlaczego strzelamy do wyimaginowanych wrogów? - wykrzykuje. - K***wa, przez dwa tygodnie po prostu leżeliśmy. Z pięć razy poszliśmy strzelać, 15 piep***nych kul za każdym razem - kontynuował. W końcu zmobilizowany uderza oficera w klatkę piersiową.

Tymczasem premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak podczas szczytu G20 ma wezwać światowych przywódców do wspólnej walki ze skutkami - jak napisano - "wojny Putina". Szef brytyjskiego rządu chce skoordynowanych działań, które powstrzymają rosnące koszty życia ludzi na całym świecie.

W oświadczeniu przekazanym przez brytyjską ambasadę w Indonezji Rishi Sunak pisze, że "każde gospodarstwo domowe na naszej planecie odczuwa skutki wojny Putina". Premier Wielkiej Brytanii chce konkretnych działań, które pozwoliłyby złagodzić negatywne trendy światowej gospodarki wywołane przez rosyjską inwazję na Ukrainę.

Inwazja Rosji na Ukrainę i jej skutki będą jednym z głównych tematów rozmów podczas szczytu G20 na Bali. W spotkaniu liderów G20 wbrew wcześniejszym deklaracjom nie weźmie udziału Władimir Putin, a Rosję reprezentować ma szef dyplomacji tego kraju. Ze względu na obecność Ławrowa zrezygnowano z tradycyjnego wspólnego zdjęcia przywódców podczas szczytu.

