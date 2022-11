Wywiad Wielkiej Brytanii o Ukrainie: Rosjanie mają problem. Zima bardzo skomplikuje sytuację

Zobacz wideo Zełenski dziękuje Polsce po polsku z okazji Święta Niepodległości. "Różnie było między nami, ale jesteśmy krewnymi"

Brytyjski wywiad podał najnowsze dane dot. wojny w Ukrainie. Jak wyjaśnił, nadejście zimy poważnie skomplikuje warunki dla obu stron na froncie. Znaczenie będą miały krótkie dni - mniej niż dziewięć godzin na dobę - i niskie temperatury.

Zima będzie stanowiła wyzwanie dla Rosji

Zdaniem Brytyjczyków Rosja przejdzie do działań defensywnych i bardziej statycznych. Wpływ na to będzie miało między innymi słabe wyposażenie wojsk agresora - na przykład brak odpowiedniej odzieży czy noktowizorów.

"Średnia wysoka temperatura spadnie od 13 stopni Celsjusza przez wrzesień do listopada, do zera od grudnia do lutego. Siły, którym brakuje odzieży zimowej i zakwaterowania, najprawdopodobniej ucierpią z powodu odmrożeń" - zaznacza wywiad wojskowy Wielkiej Brytanii. Brytyjski wywiad zauważa, że w warunkach mrozu i słabego zabezpieczenia medycznego po stronie rosyjskiej szanse rannego żołnierza na przeżycie spadają o połowę.

"Prawdopodobnie wzrośnie ilość opadów deszczu i śniegu, a także prędkość wiatru. Każdy z nich [tych elementów - red.] będzie stanowił dodatkowe wyzwanie dla i tak już niskiego morale sił rosyjskich" - podkreślają Brytyjczycy. "Podstawowe ćwiczenia, takie jak czyszczenie broni, muszą być dostosowane do warunków. Wzrasta ryzyko awarii broni" - dodają.

