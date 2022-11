Papież Franciszek znów to zrobił. Mówił o "czynieniu dobra", cytując książkę o ojcobójstwie

W niedzielę 13 listopada papież Franciszek tradycyjnie przemówił podczas spotkania z wiernymi w ramach modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Papież modlił się o pokój w Ukrainie i wezwał do bliskości z tym krajem.

Watykan. Papież Franciszek znowu powołuje się na "wielką kulturę rosyjską"

- Pokój jest możliwy, nie ulegajmy rezygnacji wobec wojny - mówił Franciszek podczas modlitwy. Dalej dodał, że "pozostajemy blisko z naszymi braćmi i siostrami na udręczonej Ukrainie, solidarni poprzez modlitwę i konkretne gesty solidarności".

W ukraińskich mediach wytknięto papieżowi inny fragment jego wypowiedzi, która padła w rozważaniach poprzedzających modlitwę. Papież bowiem ponownie zacytował rosyjskiego pisarza Fiodora Dostojewskiego. Franciszek już wcześniej mówił dziennikarzom, którzy wracali z nim samolotem z Bahrajnu, że "Dostojewski dalej nas inspiruje". W niedzielę postanowił więc zacytować fragment książki "Bracia Karamazow", której głównym wątkiem jest ojcobójstwo.

Papież zachęcał wiernych do "wytrwałości w czynieniu dobra", a w związku z tym przytoczył słowa, które padają w utworze Rosjanina. - Dostojewski pisał: "Nie bójcie się grzechu ludzi, miłujcie człowieka i w grzechu jego, albowiem to jest podobieństwo Bożej miłości i szczyt miłości na ziemi" - cytował Franciszek, który następnie znów napomknął o "wielkiej kulturze rosyjskiej".

Papież bronił "naród rosyjski". Nuncjusz z Kijowa: Odwołał się do humanizmu

Jak podkreślił Kanał24, wyżej podany cytat pochodzi z ostatniej powieści napisanej przez Dostojewskiego. O czym jest fabuła? "Prawdziwy morderca po długich rozważaniach moralnych i religijnych dochodzi do wniosku, że wszystko jest dozwolone na świecie. Co więcej, bohater powieści podszedł do morderstwa ojca z chłodną głową i doskonale się przygotował, zapewniając sobie niepodważalne alibi" - opisuje ukraiński Kanał24.

Także 6 listopada papież mówił o Dostojewskim jako "wielkim humaniście". Oświadczył wtedy też, że "bardzo szanuje rosyjski humanizm". "Mówił tak mimo tego, że ci 'humaniści' codziennie ostrzeliwują Ukrainę i torturują Ukraińców" - dodał Kanał24. Po tych słowach papież otrzymał od przewodniczącego Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego fragment rosyjskiej miny, która uderzyła w fasadę cerkwi w Irpieniu i której fragmenty zostały wyjęte z ciał ofiar, których zabiła.

Franciszek nawiązał do bombardowań: Noszę w sercu ból narodu ukraińskiego