Najemnik z Grupy Wagnera poddał się Ukraińcom. W zemście wagnerowcy "roztrzaskali mu głowę młotem"

Jewgienij Nużyn przez 20 lat siedział w więzieniu za zabójstwo. Podczas wielkiej mobilizacji ogłoszonej przez Władimira Putina został wysłany na front, aby walczyć z Ukraińcami. Mężczyzna jednak poddał się ukraińskim siłom i powiedział publicznie, że jest w stanie bronić Ukrainy.

"Roztrzaskano mu głowę młotem"

Jak poinformował niezależny portal Meduza, Nużyn miał z powrotem trafić na do rosyjskiego wojska w wyniku wymiany jeńców. Tam spotkała go "kara zdrajcy". Choć oficjalnie ta informacja nie została potwierdzona przez władze Rosji, w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak roztrzaskano mu głowę młotem kowalskim.

Jewgienij Nużyn nie żyje. Został porwany przez członków Grupy Wagnera i zamordowany. Roztrzaskano mu głowę młotem. Morderstwo zostało sfilmowane, a nagranie udostępniono w internecie

- napisał Mateusz Lachowski, korespondent stacji Polsat News, któremu kilka miesięcy temu udało się porozmawiać z Rosjaninem.

"Tutaj na froncie poznałem zupełnie inną prawdę"

We wrześniu reporter Polsat News rozmawiał z Nużynem. - Siedziałem w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Miałem jeszcze parę lat odsiadki. Ale pojawiła się szansa na wyjście. Obiecali nam uniewinnienie. Dużo chłopaków się na to nabrał - podkreślił mężczyzna.

- Werbował nas sam [właściciel Grupy Wagnera Jewgienij - red.] Prigożyn, ten od Putina. Obiecywał piękne rzeczy. Ale tutaj rozumiesz już, że uniewinnienie i wolność jest możliwa, ale tylko poprzez śmierć. To co tam w naszej telewizji mówią, to same kłamstwa. Putin mówi te swoje bzdury. Tutaj na froncie poznałem zupełnie inną prawdę - zaznaczył.

