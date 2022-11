Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i jego żona Olena Zełenska udzielili wspólnego wywiadu dla stacji CNN. Spotkali się z Christiane Amanpour - brytyjską dziennikarką i główną korespondentką ds. międzynarodowych CNN, w Kijowie.

Zełenski o żonie: To moja miłość, moja najlepsza przyjaciółka

Christiane Amanpour oprócz pytań dotyczących toczącej się wojny postanowiła zapytać Zełenskich o ich codzienność. Zapytała o to, jak wspierają się w tak trudnym czasie.

To jest moja miłość. To jest moja najlepsza przyjaciółka. To jest moja energia

- powiedział prezydent Ukrainy podczas wywiadu dla CNN.

Jak się okazuje, para prezydencja nie mieszka razem. To Ołena Zełenska zajmuje się obecnie dziećmi. I między innymi przygotowuje im śniadania. I to właśnie w tym momencie Wołodymyr Zełenski poważnie naraził się żonie.

Chciałem powiedzieć, że nie mam takiej możliwości, nikt mi nie robi śniadań. Chodzi mi o to, że jesteśmy w trudnym okresie

- dodał Zełenski.

To stwierdzenie nie spodobało się Ołenie Zełenskiej, która po tych słowach "zmierzyła" męża gniewnym i zarazem zdziwionym spojrzeniem. Nie trzeba było długo czekać na to, by temat podłapano w mediach społecznościowych. Już pojawiają się memy i żartobliwe komentarze.



Zełenski w CNN: Jestem gotowy do rozmów tylko z nową Rosją

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest gotów do rozmów z Rosją wyłącznie pod warunkiem, że uzna ona swoje zbrodnie wojenne i nazwie siebie okupantem. W wywiadzie dla telewizji CNN stwierdził, że wszelkie propozycje Władimira Putina dotyczące pokojowych negocjacji to puste słowa. - Jego propozycje nie zawierają treści dotyczących zakończenia wojny. Poza ultimatum nie usłyszałem od prezydenta Rosji nic. Od 24 lutego żądają od nas tylko denazyfikacji, denacjonalizacji. Wciąż chcą nas czegoś pozbawić na naszej własnej ziemi - powiedział.

