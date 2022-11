Do rosyjskich szkół powróci szkolenie wojskowe - informuje brytyjski wywiad. W raporcie czytamy, że władze chcą zwiększyć zainteresowanie poborem do wojska wśród uczniów i przygotować ich do służby w armii.

Zobacz wideo Brytyjski wywiad: Do rosyjskich szkół powróci szkolenie wojskowe. Co najmniej 140 godzin lekcyjnych

Szkolenie wojskowe wróci do rosyjskich szkół? Wywiad: Co najmniej 140 godzin lekcyjnych

Brytyjczycy powołują się na oświadczenie rosyjskiego ministra edukacji ze środy. Zgodnie z nim zajęcia z wojskowości mają powrócić do szkół od września przyszłego roku. Obecnie opracowywany jest program szkoleń, który ma zostać ukończony do końca tego roku. Inicjatywę popiera rosyjski resort obrony, który sugeruje, że w roku szkolnym należy przeznaczyć na takie zajęcia co najmniej 140 godzin lekcyjnych.



Wojna w Ukrainie. Brytyjski wywiad: Rosja chce poprawić jakoś poborowych

Brytyjczycy przypominają, że przeszkolenie wojskowe było prowadzone w szkołach w Rosji w czasach sowieckich i zostało wycofane z programu nauczania w 1999 roku. Wtedy obejmowało ono między innymi pierwszą pomoc, zasady bezpieczeństwa na wypadek ataku chemicznego lub nuklearnego oraz obsługę i strzelanie z karabinu Kałasznikow.

W raporcie brytyjskiego wywiadu przypomniano, że rosyjskie władze próbowały przywrócić szkolenie do szkół w 2014 roku, po inwazji na Krym. Spodziewano się, że inicjatywa poprawi jakość poborowych. Obecnie - w ocenie Brytyjczyków - jakość rosyjskich poborowych jest niska, a żołnierze mają niskie morale i nie są odpowiednio przeszkoleni.

