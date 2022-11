Ukraina. Banksy czy jego naśladowcy? Coraz więcej murali pojawia się w podkijowskich miastach

Zobacz wideo "Putin postawił wszystko na jedną kartę. Dał ostatnią szansę generałom"

Anonimowy artysta przedstawiający się jako Banksy, nieujawniający danych osobowych ani wizerunku, swoje prace często publikuje właśnie w mediach społecznościowych. Internetowe pogłoski o jego pobycie w Ukrainie częściowo potwierdził sam zainteresowany, publikując na Instagramie zdjęcie muralu na zniszczonym budynku przedstawiającego młodą gimnastyczkę stojącą na rękach. Artysta otagował post ze zdjęciem hasłem "Borodzianka, Ukraina". Ponieważ Banksy w taki sposób często premierowo informował o swoich dziełach, uznano to za znak, że on jest jego autorem.

Od tego czasu w Borodziance media odnalazły kolejny mural przypominający dzieła Banksy'ego. Jest on również namalowany na zniszczonym budynku i przedstawia judokę przewracanego przez małe dziecko, co niektórzy odbierają jako alegorię potencjalnie słabszej Ukrainy dzielnie stawiającej czoła silniejszej Rosji. Ponadto sam Władimir Putin uprawia judo, co również wielu kojarzy z motywem muralu.

To Banksy? Kolejne murale pojawiają się na muralach w Ukrainie

Media opublikowały także zdjęcia następnych murali stylistycznie przypominających dzieła Banksy'ego w pobliskim Irpieniu. Jeden z nich przedstawia gimnastyczkę ze wstążką, a drugi to wizerunek dwojga dzieci na tle zapory przeciwpancernej, które wyglądają, jakby siedziały na huśtawce. Nie wiadomo jednak, czy wszystkie dzieła stworzył Bansky, czy też wyszły one spod ręki jego naśladowców.

Wojna w Ukrainie. Borodzianka i Irpień symbolem bestialstwa Rosji

Borodzianka to jedna z bardziej zniszczonych przez Rosjan miejscowości w obwodzie kijowskim. Od początku inwazji do kwietnia była kontrolowana przez wojska okupacyjne. Dopiero gdy Borodzianka została wyzwolona spod okupacji rosyjskiej, możliwe było przeszukanie części gruzowisk, w które zmieniły się budynki w mieście. Szacuje się, że pod gruzami zbombardowanych domów zginęły setki cywilów.

Walki o Irpień w obwodzie kijowskim trwała w okresie od lutego do marca. Ostatecznie miasto wyzwolono przez siły ukraińskie w dniu 28 marca. Podczas okupacji miejscowości przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej żołnierze rosyjscy dopuścili się licznych zbrodni wojennych na miejscowej ludności cywilnej. Irpieniowi nadano tytuł miasta-bohatera Ukrainy.