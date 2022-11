To już kolejny atak na dzieło sztuki. Tym razem dwie aktywistki klimatyczne oblały syropem klonowym obraz kanadyjskiej malarki Emily Carr. Do akcji doszło w Vancouver Art Gallery. Dzieło nie zostało trwale uszkodzone.

Kanada. Syropem klonowym w obraz Emily Carr

Jak podaje serwis CTV News Vancouver, "aktywiści klimatyczni wzywający do zakończenia projektu gazociągu w północnej Kolumbii Brytyjskiej oblali syropem klonowym obraz Emily Carr i przykleili się do ściany w Vancouver Art Gallery".

Popieramy swobodne wyrażanie idei, ale nie kosztem ograniczania idei i artystycznej wypowiedzi innych

- czytamy w komunikacie Vancouver Art Gallery, wydanym przez dyrektora.

Aktywiści klimatyczni w natarciu. Celem stały się dzieła sztuki

Atak na obraz Emily Carr to kolejny incydent z udziałem aktywistów klimatycznych. Kilka dni temu doszło do próby przyklejenia się do dzieła Edvarda Muncha w Muzeum Narodowym w Oslo. W połowie października aktywistki z Just Stop Oil rzuciły zupą pomidorową w "Słoneczniki" van Gogha, które znajdują się w londyńskiej Galerii Narodowej. Pod koniec miesiąca dwóch członków grupy zorganizowało natomiast happening przed obrazem "Dziewczyna z perłą" Johannesa Vermeera, który znajduje się w muzeum w Holandii.

Podobne protesty przeprowadzali także członkowie niemieckiej grupy Letzte Generation, którzy obrzucili purée ziemniaczanym obraz Calude'a Moneta w Muzeum Barberini w Poczdamie. Na początku listopada dwie działaczki klimatyczne przykleiły się natomiast do ram obrazów Francisco Goi w muzeum Prado w Madrycie.