USA. Zabytkowe samoloty zderzyły się na pokazie lotniczym w Dallas. Potwierdzono śmierć dwóch osób

Do tragedii doszło w sobotę ok. godziny 13:30 (ok. 19.30 polskiego czasu) niedaleko lotniska Dallas Executive Airport. Jak podawał serwis Dallas Morning News, odbywały się tam pokazy historycznych samolotów Wings Over Dallas będących własnością organizacji zajmującej się ochroną maszyn z czasów II wojny światowej.

REKLAMA

Na nagraniach, które pojawiły się w internecie, widać, jak myśliwiec Bell P-63 Kingcobra, zderzył się z bombowcem B-17. Następnie obie maszyny uderzyły w ziemię. Natychmiast pojawiła się ogromna kula ognia, widać było również kłęby czarnego dymu. Na miejscu interweniowały odpowiednie służby. Impreza, która miała trwać do niedzieli, została odwołana.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Katastrofa lotnicza w Dallas. Służby potwierdzają śmierć dwóch osób

Według nieoficjalnych informacji na pokładzie B-17 mogło znaleźć się pięciu członków załogi, a za sterami Bell P-63 był jeden pilot. Stowarzyszenie Allied Pilots Association, które reprezentuje pilotów American Airlines, potwierdziło, że w katastrofie zginęło dwóch pilotów. Byli to Terry Barker i Lee Root. Nie wiadomo, jednak, którymi maszynami lecieli.

Federalna Administracja Lotnictwa przekazała, że będzie badać przyczyny tej katastrofy. Burmistrz Dallas Eric Johnson poinformował, że lotnisko Dallas Executive Airport pozostanie zamknięte na czas trwania śledztwa.

"Jak wielu z was już widziało, podczas pokazu lotniczego w naszym mieście przeżyliśmy straszną tragedię. Wiele szczegółów pozostaje obecnie nieznanych lub niepotwierdzonych" - napisał na Twitterze.

W kolejnym wpisie poprosił o modlitwę za dusze zmarłych "którzy wznieśli się do nieba". Johnson przekazał, że nikt z osób obecnych na widowni nie został ranny.

Katastrofa na pokazach zabytkowych samolotów. "Latająca forteca" zderzyła się z myśliwcem

B-17 to czterosilnikowy bombowiec, nazywany "latającą fortecą". Samolot ten był wykorzystywany przede wszystkim do nalotów strategicznych podczas II wojny światowej. Łącznie B-17 zrzuciły w Europie ponad 640 tysięcy ton bomb. Większość maszyn tego typu została zezłomowana pod koniec wojny, a tylko kilka pozostało czynnych do dziś, głównie prezentowane są one w muzeach i na pokazach lotniczych.

Bell P-63 Kingcobra to z kolei samolot myśliwski, który był używany głównie przez siły radzieckie podczas wojny. Ostatni lot bojowy Kingcobry miał miejsce w kwietniu 1951 roku, a we wrześniu 1951 roku zaprzestano już w ogóle ich używania.