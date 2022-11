Keith Leven nie żyje. Współzałożyciel legendarnego The Clash miał 65 lat

Jak podaje BBC, informację o śmierci brytyjskiego muzyka przekazał jego przyjaciel Adam Hammond. Keith Leven wspólnie z Mickiem Jonesem współtworzył zespół The Clash w latach 70' ubiegłego wieku. Odszedł z grupy, nim ta odniosła światowy sukces. Później dołączył do postpunkowego zespołu Public Image Ltd.

Nie żyje Keith Leven, współtwórca The Clash

Adam Hammond poinformował, że Leven chorował od dwóch latach na raka wątroby, ale jego śmierć była niespodziewana. - Miał wiele planów, zajmował się wieloma rzeczami - powiedział cytowany przez BBC. Muzyk ukończył niedawno pisanie książki o Public Image Ltd, nad którą pracował wspólnie z Hammondem.

"Nie ma wątpliwości, że Keith był jednym z najbardziej innowacyjnych, odważnych i wpływowych gitarzystów wszech czasów" - napisał na Twitterze Adam Hammond. "Świat jest ciemniejszym miejscem bez jego geniuszu" - dodał.