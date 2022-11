Ukraińcy robią porządki na wyzwolonych terenach. W Chersoniu łapią rosyjskich żołnierzy udających cywilów

W wyzwolonych osadach obwodu chersońskiego i mikołajowskiego jednostki Sił Obronnych Ukrainy prowadzą działania stabilizacyjne i okopują się na nowo odbitych pozycjach. Oczyszczają także terytoria wyzwolone z rosyjskich żołnierzy, w szczególności szukają tych przebranych za miejscowych. Zbierają także porzucony sprzęt.

Ukraina. Na południu siły obronne oczyszczają wyzwolone terytoria

W raporcie napisano również, że Rosjanie ulepszają wyposażenie fortyfikacyjne linii obronnych na wschodnim brzegu Dniepru i starają się utrzymać tymczasowo zajęte tereny. W tym samym czasie otwierają ogień do pozycji Sił Obronnych Ukrainy i nowo wyzwolonych osad obwodów chersońskiego i mikołajowskiego. Dodatkowo w obwodzie chersońskim zarejestrowano w nocy około 15 dronów szpiegujących.

Jarosław Januszewicz, szef władz administracyjnych obwodu chersońskiego poinformował, że w Chersoniu wprowadzono godzinę policyjną. Obowiązuje ona mieszkańców między 17 a 8 rano. Jednocześnie wprowadzono ograniczenia dotyczące opuszczania i wjazdu do miasta - będą one obowiązywały do momentu przeprowadzenia akcji rozminowującej.

Rosjanie mają ubierać się w cywilną odzież

Centrum Narodowego Oporu Ukrainy (komórka podlegająca ministerstwu obrony, której celem jest wspieranie ludności cywilnej) wydało z kolei w piątek komunikat, w którym donosi o widzianych w Chersoniu uzbrojonych cywilach. Inne doniesienia mówią o schowanych elementach wyposażenia wojskowego - kamizelkach kuloodpornych, hełmach - w śmietnikach. Według CNO to próba stworzenia fikcyjnego obrazu jakoby miejscowa ludność walczyła z ukraińską armią. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które ma przedstawiać schwytanych przez Ukraińców rosyjskich żołnierzy przebranych za cywilów.