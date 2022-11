Już nie tylko greckie wyspy, lecz także hiszpańskie wsie są wystawiane na sprzedaż. Nieraz tańsze niż mieszkania w mieście. Najtańsze kosztują ok. 60 tysięcy euro, najdroższe - nawet kilkanaście milionów.

Hiszpańskie wioski na sprzedaż. Ceny zachęcają

Władze poszczególnych regionów Hiszpanii, szczególnie tych najbardziej wyludnionych, zachęcają do kupna całych wsi. Za niewielką kwotę można też wynająć dom. Oferty te dotyczą m.in. Galicji, Asturii czy Katalonii. Jak donosi portal Money.pl, "ponad trzy i pół tysiąca hiszpańskich wsi stoi pustych".

Na sprzedaż wystawiono 1500 z nich. Najtańsze kosztują 60 tysięcy euro, najdroższe - kilkanaście milionów. Aby zachęcić do kupna, lokalne władze pomagają w transakcji i naprawie

- piszą dziennikarze Money.pl

Nabycie domu czy całej hiszpańskiej wioski nie jest więc skomplikowane, bo władze są przychylne. Najczęściej jednak pojawia się prośba o spełnienie jednego warunku - osiedlenia na stałe. Powstała nawet agencja nieruchomości, która specjalizuje się w sprzedaży wsi. Znaleźć tam można wiele ciekawych ofert.



Dla kogo hiszpańska wioska?

Wyludnianie się wsi to problem nie tylko Hiszpanii, lecz także wielu innych państw. Młodzi ludzie wyjeżdżają do miast, starsi mieszkańcy wiosek z czasem umierają i takim sposobem życie w osadach zanika. Domy i budynki gospodarcze niszczeją, pola uprawne zmieniają się w nieużytki, cały teren zarasta i dziczeje. Nic więc w tym dziwnego, że lokalne władze robią, co mogą, by zachęcić ludzi do zamieszkania w opuszczonych domostwach. Choćby poprzez sprzedawanie całych wiosek za grosze.

Rozważając kupno domu czy wioski, warto jednak wziąć pod uwagę, że osiedlenie się w tych miejscach nie będzie od razu możliwe. Domy wymagają generalnych remontów, a do niektórych osad trzeba doprowadzić wodę i prąd.