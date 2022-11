Aktywiści klimatyczni znów w natarciu. Tym razem próbowali przykleić się do "Krzyku" Muncha

W piątek trzech aktywistów z grupy ekologicznej "Just Stop Oil" zostało aresztowanych po tym, jak próbowali przykleić się do słynnego obrazu Edvarda Muncha w Muzeum Narodowym w Oslo. To już kolejny tego typu happening zorganizowany w ostatnim czasie.

Atak na "Krzyk" Muncha. Protest przeciwko przemysłowi naftowemu

Do akcji aktywistów doszło w Muzeum Narodowym w Oslo, a ich celem był obraz Edvarda Muncha "Krzyk". Interweniowali strażnicy pracujący w muzeum, którzy wezwali na miejsce policję.

- Jesteśmy w Muzeum Narodowym po zgłoszeniu tamtejszych strażników. Zajęli się trzema osobami, z których dwie próbowały przykleić się do obrazu. Nie udało im się, ale na szklanej gablocie są ślady kleju. Nie ma doniesień o uszkodzeniu obrazu - przekazała norweska policja, jak cytuje portal The Local.

Dzieło "Krzyk" to najsłynniejszy motyw obrazów norweskiego malarza Edvarda Muncha, który żył w latach 1863-1944. Jedna z wersji, pochodząca z 1893 r., znajduje się w Muzeum Narodowym w Oslo, trzy kolejne - w Muzeum Muncha.



Aktywiści klimatyczni chcą "wyrwać ludzi z apatii"

Jak czytamy na stronie organizacji, Just Stop Oil to koalicja grup pracujących razem, której celem jest zapewnienie, że "rząd zobowiąże się do wycofania wszystkich nowych licencji i zezwoleń na poszukiwanie, rozwój i produkcję paliw kopalnych w Wielkiej Brytanii".

Portal The Local dotarł do wypowiedzi Organizacji Stop Oil Exploration, w której aktywiści tłumaczą, że ich zamiarem było "wyrwanie ludzi z apatii" i "dotrzeć do rozmowy, którą chcą przeprowadzić". To właśnie temu miała służyć akcja przeprowadzona na obraz Muncha w Muzeum Narodowym w Oslo. Norwegia jest największym producentem ropy naftowej w Europie Zachodniej.

Atak na dzieło Muncha jest kolejnym już tego typu w ostatnim czasie. W połowie października aktywistki z Just Stop Oil rzuciły zupą pomidorową w "Słoneczniki" van Gogha, które znajdują się w londyńskiej Galerii Narodowej. Pod koniec miesiąca dwóch członków grupy zorganizowało natomiast happening przed obrazem "Dziewczyna z perłą" Johannesa Vermeera, który znajduje się w muzeum w Holandii.

Podobne protesty przeprowadzali także członkowie niemieckiej grupy Letzte Generation, którzy obrzucili purée ziemniaczanym obraz Calude'a Moneta w Muzeum Barberini w Poczdamie. Na początku listopada dwie działaczki klimatyczne przykleiły się natomiast do ram obrazów Francisco Goi w muzeum Prado w Madrycie.