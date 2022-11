ISW o odbiciu Chersonia z rąk Rosjan: To nie będzie ostatnie zwycięstwo Ukrainy

Zobacz wideo Zełenski dziękuje Polsce po polsku z okazji Święta Niepodległości. "Różnie było między nami, ale jesteśmy krewnymi"

W piątek wywiad Ukrainy potwierdził wejście do Chersonia ukraińskich wojskowych. Wcześniej rosyjskie dowództwo informowało o tym, że ich wojsko opuściło miasto. Lokalne media donoszą o tym, że w Chersoniu nie ma już Rosjan, w centrum miasta jego mieszkańcy wznoszą ukraińskie patriotyczne okrzyki, wywieszają ukraińskie flagi.

W sieciach społecznościowych opublikowano nagranie na którym widać jak ukraińscy żołnierze wspólnie z cywilami wieszają ukraińską flagę na głównej siedzibie policji w Chersoniu.

Resort obrony Ukrainy opublikował nagranie zmasowanego ostrzału rakietowego pozycji okupanta, które szybko rozchodzi się w sieci. "Za każdy metr naszej ziemi, ognia!" - głosi podpis.

ISW: To nie będzie ostatnie zwycięstwo Ukrainy

Amerykański Instytut Badań nad Wojną ocenia, że "wielkie zwycięstwo Ukrainy w obwodzie chersońskim nie będzie ostatnim", a walki wciąż będą trwały w obwodach donieckim i ługańskim. ISW podkreśla, że "zawieszenie broni pozwoliłoby Kremlowi na zrobienie przerwy, której rozpaczliwie potrzebuje, by odbudować swoje siły".

"Rosyjskie władze są zajęte próbami przeszkolenia 120 tys. poborowych do rozmieszczenia na linii frontu wiosną. Siły ukraińskie prawdopodobnie dążą do wyzwolenia jak największej liczby okupowanych terytoriów, zanim nadejdą te rosyjskie posiłki. (...) Zimowe zawieszenie broni przyniosłoby korzyści tylko siłom rosyjskim, które wykorzystałyby tę okazję do wzmocnienia słabnącej obrony i kontynuowania ludobójczej kampanii, mającej na celu wykorzenienie tożsamości ukraińskiej w okupowanych częściach Ukrainy" - zaznacza Instytut Badań nad Wojną.

ISW twierdzi więc, że - mimo przewidywań - zimą nie dojdzie do wstrzymania walk. "Zimowa pogoda silniej uderzy w źle wyposażonych Rosjan, ale dobrze przygotowane wojska ukraińskie raczej nie zatrzymają swojej kontrofensywy z powodu zimy i mogą wykorzystać zamarznięty teren, by posuwać się do przodu skuteczniej niż w czasie jesiennych miesięcy, gdy ziemia jest rozmokła" - podkreśla, dodając, że jakiekolwiek spowolnienie walk będzie wynikało z "wyzwań logistycznych".

