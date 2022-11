Niemcy. 10-latek uratował dziadkowi życie. Chwycił za kierownicę, gdy ten stracił przytomność

Do zdarzenia doszło we wtorek (8 listopada) na czteropasmowej drodze Messeschnellweg w Hanowerze w Dolnej Saksonii. 66-letni mężczyzna stracił przytomność za kierownicą. Samochód w niekontrolowany sposób przyspieszył do 150 km/h - podaje Presse Portal. Na miejscu pasażera siedział 10-latek.

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Potrącenie pieszych w Zielonej Górze (6.11)

Niemcy. 10-latek zatrzymał się na nasypie. Pomógł kierowca ciężarówki

Chłopiec natychmiast zareagował i chwycił za kierownicę. Nie był w stanie jednak zatrzymać samochodu. Przejechał przez dwa pasy ruchu i pobocze, a następnie skierował wóz w stronę zjazdu na Pferdeturm.

Na pędzące auto zawrócił uwagę kierowca ciężarówki. Mężczyzna nie wiedział, kto prowadzi samochód, ale zaniepokoił go styl jazdy. Zaczął wyprzedzać osobówkę i zablokował ją, uniemożliwiając powrót na drogę. Chłopak przejechał przez barierki i zatrzymał się na nasypie.

Niemcy. 72-latka i 75-latka wyniesione z pociągu. Były tak pijane, że nie mogły chodzić

66-latek trafił do szpitala. Chłopiec jest lekko poturbowany

Kierowca ciężarówki wraz z innymi uczestnikami ruchu drogowego uwolnił dziecko i 66-latka z pojazdu. Udzielał im pierwszej pomocy do czasu przybycia ratowników.

Dziadek trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Lekko poturbowany chłopiec nie potrzebował pomocy medycznej. Policjanci przekazali go matce. Zarówno jemu, jaki i kobiecie została zaoferowana opieka psychologiczna.

Suwałki. 13-latek raniony nożem w autobusie. Kierowca ujął napastnika

Wypadki drogowe w Polsce

Według wstępnych danych w 2021 r. na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej, w stosunku do 2019 roku to natomiast spadek o 7 486. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 233.

Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 491 ofiar (o 258 mniej, z kolei w porównaniu do 2019 roku liczba ofiar jest niższa o 676). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9 064 mniej niż w 2019.