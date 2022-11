Konstantyn Ryżenko, dziennikarz z Chersonia, na którego powołuje się Unian poinformował, że most został wysadzony przez Rosjan przy pomocy min. "Sądząc po charakterze zniszczeń, wysadzili go Rosjanie. Nie da się tego zrobić z artylerią, to jest górnictwo" - pisze.

Rosjanie wysadzili most Antonowski

W opublikowanym materiale wideo widać, że na moście brakuje części nawierzchni drogi. Informacje o wysadzeniu mostu przekazał również propagandysta rosyjski Aleksander Kots.

Według niego miało to nastąpić podczas odwrotu grupy Sił Zbrojnych Rosji. Zniszczeniu uległy dwa przęsła konstrukcji.

Obecnie nie ma dowodów na to, że Rosjanom udało się przeprawić na lewy brzeg Dniepru.

Most Antonowski. Kluczowa trasa przez Dniepr

Most Antonowski jest kluczową trasą logistyczną przez Dniepr. To przez tę drogę Rosjanie zaopatrywali swoje wojsko w sprzęt i amunicję. Agencja Unian przypomina, że podczas działań ofensywnych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej regularnie atakowała most.

Ukraina. Trwa ofensywa na Chersoń

W prawobrzeżnej części Dniepru obwodu chersońskiego wciąż znajdują się tysiące rosyjskich żołnierzy. Ukraińcy zdobywają tam kolejne miejscowości i kierują się w stronę stolicy regionu.

Ukraińscy żołnierze opublikowali nagrania wideo z wyzwalanych wsi na prawobrzeżnej Chersońszczyźnie. Wojskowi z Krzyworoskiej 129 Brygady Obrony Terytorialnej poinformowali w ten sposób o wyzwoleniu wsi Iszczenka i Staryca. Według danych przekazanych przez ukraiński wywiad wojskowy - mimo rosyjskich deklaracji o wycofywaniu sił i postępów ukraińskiej armii, na prawym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim wciąż znajduje się około 20 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

Ukraiński Sztab Generalny w porannym raporcie donosił, że wycofujące się oddziały dokonują grabieży mienia. Tymczasem według informacji podawanych w mediach społecznościowych - na przedmieściach Chersonia słychać było wybuchy i serie z broni automatycznej. Mogą to być zwiadowczo-dywersyjne ukraińskie oddziały.

Ofensywa Ukraińców przebiega od północnego wschodu wzdłuż Dniepru oraz z północnego zachodu od strony obwodu mikołajowskiego.