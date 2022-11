Wybory w USA. Demokraci mogą obronić Senat. Republikanie zmierzają ku Izbie Reprezentantów

Z najnowszych danych, które aktualizuje CNN, wynika, że republikanie mają zapewnione zwycięstwa w 209 okręgach, podczas gdy demokraci w 192. Większość w Izbie Reprezentantów gwarantuje uzyskanie 218 mandatów. Wybory w USA nadal pozostają nierozstrzygnięte w 35 okręgach.

Komentatorzy podkreślają, że wbrew przewidywaniom w wyborach do Kongresu nie doszło do tak zwanego "czerwonego tsunami", czyli wyraźnego zwycięstwa partii republikańskiej. Jednak to ugrupowanie powoli zbliża się do większości w Izbie Reprezentantów. Prognozy mówią o 222 mandatach. CNN zaznacza jednak, że nadal wiele kluczowych pojedynków może nie rozstrzygnąć się w najbliższych godzinach.

Jednym z nich jest starcie skrajnie prawicowej kongresmenki Lauren Boebert z Kolorado z demokratą Adamem Frischem. Republikanka przegrywa różnicą 64 głosów po podliczeniu danych z 95 procent komisji. O zwycięstwie zadecydować mogą głosy z zagranicy.

Jak piszą eksperci, demokraci formalnie mają szansę zdobyć większość w izbie, jeśli w niepoliczonych okręgach na koniec odłożono liczenie głosów korespondencyjnych. Te znacznie częściej oddają wyborcy Partii Demokratycznej. W poprzednich wyborach demokraci gorąco namawiali do oddawania głosów korespondencyjnie ze względu na pandemię.

Walka o Senat. Tu sukces odniosą demokraci?

Znacznie mniej pewny pozostaje los Senatu, nad którym każda ze stron może nadal przejąć kontrolę - podaje Reuters. Nadal nie ma wyników z Arizony, Nevady i Georgii.

W Georgii senator demokratów Raphael Warnock zdobył 49 proc. głosów, a republikanin Walker ponad 48 proc. głosów. Żaden z dwóch kandydatów nie uzyskał więcej niż 50 proc. głosów, więc na 6 grudnia zapowiedziano II turę wyborów.

Według wstępnych wyników, republikanom udało się obronić mandaty ze stanów Ohio, Wisconsin i Karolina Północna. Stracili jednak Pensylwanię, gdzie demokrata John Fetterman pokonał republikanina Mehmeta Oza. W Arizonie prowadzi demokrata Mark Kelly, a w Nevadzie według prognoz zwycięstwo będzie należało do senatorki demokratów Catherine Cortez Masto.

Jeśli demokraci wygrają w Arizonie i Nevadzie, zdobędą 50 mandatów w Senacie i zapewnią sobie utrzymanie kontroli nad izbą na kolejne dwa lata.