Rosyjska telewizja przeżywa porażkę w Chersoniu. Propagandysta po raz pierwszy o "wojnie"

Propagandysta Władimir Sołowiow, w prowadzonym przez siebie programie, rozpoczął dyskusję na temat ostatnich działań rosyjskiego wojska w Ukrainie. Podczas swojego wystąpienia przekazał, że Rosja mierzy się zarówno z NATO, jak i z "ukraińskimi nazistami" - co jest kłamstwem powtarzanym przez Kreml od początku wojny.



Rosja. Propagandysta Władimir Sołowiow po raz pierwszy o wojnie w Ukrainie, a nie "operacji specjalnej"

Władimir Sołowiow przedstawił też wystąpienie rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu, który ogłosił wycofanie rosyjskich wojsk z Chersonia. Ten przekazał, że decyzja o wycofaniu została podjęta przez generała Siergieja Surowikina. Jako powód podano ratowanie życia rosyjskich żołnierzy oraz zdolność bojową wojska.

Sołowiow skomentował, że tę trudną decyzję mógł podjąć jedynie "bardzo odważny człowiek" - przekazuje portal newsweek.com. Odniósł się również do kontaktów Rosji z NATO. - Jesteśmy w stanie wojny z NATO. Oczywiście nie spodziewaliśmy się, że NATO będzie walczyć z nami na taką skalę - komentował. Poza tym na antenie rosyjskiej telewizji po raz pierwszy nazwał to, co dzieje się w Ukrainie - wojną, a nie "specjalną operacją wojskową". Podkreślił również, że należy respektować decyzję wojska i nie ulegać emocjom. - Wojna ma swoje własne prawa. Zwycięstwo w wojnie ma miejsce, dopóki jedna armia nie zostanie zniszczona. Niezwykle ważne jest, aby nie dopuścić do zniszczenia naszej armii - podkreślał Sołowiow.

Politolożka Elena Ponomarewa rozpoczęła dyskusję z Władimirem Sołowiowem i stwierdziła, że Rosja wygrywała już większe bitwy niż wojna w Chersoniu. Podkreśliła, że mimo tego, że przegrała I wojnę światową i straciła część ziem, to po II wojnie światowej była jeszcze potężniejsza. Prowadzący oburzył się tą wypowiedzią i stwierdził, że teraz należy przejmować się wojną w Ukrainie, aby Rosja znów była wielka.

Władimir Sołowiow zwraca uwagę na wybory w USA

Jeden z gości programu zauważył, że już od kilku dni spekulowano o wycofaniu się Rosjan z Chersonia. Wtedy Sołowiow stwierdził, że gdyby Rosjanie wycofali się przed 8 listopada, wtedy pomogliby Demokratom w Stanach Zjednoczonych, co działałoby na korzyść Joe Bidena. - Właśnie dlatego ogłosiliśmy to po ósmym listopada, kiedy nie może to wpłynąć na wybory w USA - przekazał. Rosjanie od dawna nieuzasadnienie chwalą się, że mają wpływ na system wyborczy w USA - przypomina portal newsweek.com.

Rosyjska analityczka Julia Davis odniosła się do słów Sołowiowa. "Czołowi rosyjscy propagandyści twierdzą, że Rosja czekała z ogłoszeniem wycofania Chersonia do 8 listopada, aby upewnić się, że nie pomoże to Joe Bidenowi i Demokratom w połowie kadencji" - napisała na Twitterze.

