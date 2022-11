Syryjczycy po stronie Rosji na wojnie w Ukrainie. Na razie walczą z "barierą językową"

Rosjanie mieli werbować Syryjczyków głównie po to, by chronili obiekty podlegające Grupie Wagnera. Wywiadowcze źródła poinformowały, że "wojownicy pochodzili głównie z prosyryjskich jednostek rządowych, które były wspierane, szkolone i zarządzane przez Rosję w walce z siłami opozycji i grupą Państwa Islamskiego (IS)" - przekazuje "Middle East Eye".



Wojna w Ukrainie. Rosja werbuje syryjskich najemników

Syryjscy najemnicy pochodzą z jednostek rządowych, do których należą m.in. 25. Dywizja Sił Misji Specjalnych, znana jako "Siły Tygrysów" czy "Piąty Korpus" i "Liva al-Quds" i milicja złożona głównie z palestyńskich Syryjczyków - informuje "Middle East Eye". Jeden z syryjskich urzędników przekazał, że Rosja werbowała Syryjczyków, w tym również byłych rebeliantów, poprzez Grupę Wagnera, po czym zostali oni przeniesieni do Ukrainy.

Grupa Wagnera jest prywatną firmą wojskową, zarządzaną przez Jewgenija Prigożyna, który jest sojusznikiem Władimira Putina. Wojownicy, którzy są werbowani przez grupę, wykonują misje, których nie wykonuje rosyjskie wojsko.

Rosja wykorzystuje Syryjczyków do obrony swoich stacji w Ługańsku i Doniecku

Do zadań zwerbowanych Syryjczyków należało zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony obszarów zarządzanych przez Grupę Wagnera w Ługańsku i Doniecku. Mają też zostać wezwani do walki, jeśli sytuacja byłaby krytyczna. Informatorzy "Middle East Eye" przekazali, że Syryjczycy nie zostali zwerbowani na front, ponieważ pojawiło się wiele problemów technicznych - związanych z koordynacją oraz barierą językową.

- Nie byliby w stanie komunikować się płynnie z innymi rosyjskimi pułkami na otwartym polu bitwy, a na przykład rosyjska artyleria mogłaby w ich uderzyć - przekazała osoba zaznajomiona z problemem. Informatorzy przekazali, że w sumie 2 tys. syryjskich bojowników brały już udział w walce po stronie Rosji na terytorium Chersonia i Doniecka podczas trwającej wojny.

Sami wagnerowcy brali udział w aneksji Krymu czy w walkach w Donbasie w 2014 roku. Jak informuje "Middle East Eye" w tegrocznej wojnie w Ukrainie wzięło udział około 6 tys. członków Grupy Wagnera.