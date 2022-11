Gen. Pytel o odwrocie Rosjan z Chersonia: Termopile nie są w ich stylu. Stworzą obozy typu castra hiberna

- Te działania mają na celu zyskanie na czasie oraz wycofanie się na bezpiecznie pozycje i na próby podniesienia gotowości bojowej wojsk rosyjskich, która teraz jest wyczerpana - mówi Gazeta.pl generał Piotr Pytel, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Decyzję o wycofaniu wojsk rosyjskich z obwodu chersońskiego nazywa "wielką improwizacją". - To jest próba nadgonienia rzeczywistości - mówi. - Ta decyzja nie wskazuje na przegraną wojsk rosyjskich, na wycofywanie się z kampanii, tylko raczej na zajmowanie taktycznie dogodniejszych pozycji na okres zimy - dodaje.

Gen. Pytel: Rosjanie boją się zimy. Nie są w stanie walczyć na wszystkich odcinkach frontu

Według wojskowego Rosjanie boją się nadchodzącej zimy oraz spadku temperatur. - Wojska rosyjskie nie są w stanie zabezpieczyć logistycznie wojsk operujących w rejonie wojny w Ukrainie na wszystkich odcinkach frontu - uważa gen. Pytel.

Rosjanie aktualnie będą się umacniać i tworzyć obozy zimowe takie jak castra hiberna [obozy zimowe zakładane przez Rzymian - red.]. Będą je zakładać w miejscach, gdzie są w stanie zaopatrzyć wojsko w jedzenie i paliwo. Tam, gdzie mają drogi dojazdowe, gdzie teren jest przez nich kontrolowany, gdzie wojska są poza zasięgiem bezpośrednich ataków ze strony wojsk ukraińskich

- dodaje.

Zdaniem byłego szefa kontrwywiadu nawet łagodniejsza zima nie zwiększy możliwości na rozwinięcie kampanii ze strony Rosjan. - Jak będzie ciepła zima, to wystarczy, że zacznie padać deszcz, wtedy mobilność wszelkiego rodzaju pojazdów, łącznie z gąsienicowymi, bardzo się obniży. Temperatury w okolicach zero to również bardzo poważny problem - wskazuje generał.

Generał przypomina, że po ogłoszonej mobilizacji wojskowej znaczna część rezerwistów trafiła właśnie do okręgu chersońskiego. Zdaniem wojskowego Putina nie stać na straty związane z liczbą poborowych.

- Termopile [starcie wojsk greckich z perskimi w 480 roku p.n.e. w czasie II wojny perskiej, utrwalił się jako symbol poświęcenia życia na polu bitw - red.] czy Westerplatte - to nie jest w stylu Rosjan. Oni teraz potrzebują bardziej zwycięstw niż epickich przegranych - uważa generał.

- Wszystko wskazuje na to, że Rosjanie odpuścili Chersoń i obwód chersoński. Ta decyzja będzie pokazywana przez rosyjską propagandę, jako taktyczne przegrupowanie w ramach toczącej się kampanii w warunkach zimowych. Z akcentowaniem wszystkiego, co udało im się zrobić do tej pory - stwierdził były szef kontrwywiadu.

Gen. Pytel o szansach Ukrainy podczas zbliżającej się zimy. To będzie miało kluczowe znaczenie

Według generała nadchodząca zima może okazać się kluczowa podczas trwającej wojny w Ukrainie. - Putin rozpoczął coś, czego nie potrafi zakończyć. Jeżeli Zachód i przede wszystkim Stany Zjednoczone wyposażą Ukrainę w broń dalekiego zasięgu, czyli pociski, które można wystrzelić z wyrzutni HIMARS, o zasięgu większym niż artyleria rosyjska, to okres zimowy nie zostanie zmarnowany - uważa wojskowy.

Dodał, że wówczas Ukraina może myśleć o długookresowych celach.

- To może na prawdę przeważyć szalę zwycięstwa na stronę Ukrainy. Ta zima może być wbrew pozorom, przy posiadaniu odpowiedniej broni szansą, żeby zwyciężyć, żeby Rosja się po tym nie pozbierała - mówił generał Pytel.

Ukraina. Rosjanie zapowiedzieli wycofanie się z prawobrzeżnej Chersońszczyzny

W środę po południu kremlowski minister obrony Siergiej Szojgu oraz głównodowodzący rosyjskich okupacyjnych wojsk na Ukrainie Siergiej Surowikin zapowiedzieli wycofanie wojsk z Chersonia. Surowikin stwierdził, że operacja wycofywania się z prawobrzeżnej Chersońszczyzny ma się rozpocząć już niebawem. Rosyjskie oddziały mają być rozlokowane na lewym brzegu Dniepru i tam przygotowywać obronę. Tymczasem doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak powiedział, że jest zbyt wcześnie, by mówić o rosyjskim wycofaniu się z okupowanego Chersonia. Jak podkreślił, takie twierdzenia nie mają sensu, dopóki nad Chersoniem nie powiewa ukraińska flaga.