Rosja. Komisarz wojskowy przegrał w wyborach z samorządowcem, a potem wysłał go na wojnę

Samorządowiec z obwodu swierdłowskiego w Rosji został wcielony do wojska, by walczyć w Ukrainie. Kilka miesięcy temu, w wyborach, w których konkurował z wojskowym komisarzem, uzyskał mandat do rady miasta Nowouralsk. To właśnie ten komisarz wysłał go na wojnę.

3 Fot. Nowouralska Duma Miejska / http://duma-ngo.ru/ZDV Otwórz galerię Na Gazeta.pl