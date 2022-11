Pentagon podał nowe dane o stratach Rosjan. Ukraińcy zniszczyli nawet połowę ich czołgów

Przedstawiciel Pentagonu wziął udział w konferencji prasowej w ramach spotkania "Project for Media and National Security", zorganizowanego przez Uniwersytet Jerzego Waszyngtona. Jak przekazał, Rosjanie zaangażowali w wojnę w Ukrainie już ponad 80 proc. swoich wojsk lądowych.

Wojna w Ukrainie. Pentagon przedstawił nowe dane. "Putin już poniósł porażkę"

- Rosja straciła w tej wojnie około połowy wszystkich swoich czołgów i większość precyzyjnych pocisków rakietowych - powiedział Colin Kahl cytowany przez CNN. - W Ukrainie zginęło kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich żołnierzy, a zatem więcej, niż podczas inwazji Związku Radzieckiego na Afganistan w latach 80. XX wieku. Rosja wyjdzie z tej wojny słabsza, niż była przed rozpoczęciem agresji - ocenił dalej wiceminister.

Według polityka sankcje nakładane na Rosję przez Zachód oraz kontrola eksportu "bardzo utrudnią Rosji odbudowę wojska". - Sankcje i kontrola eksportu sprawią, że będzie im bardzo trudno przywrócić stan armii sprzed inwazji. Putin rozpoczął tę wojnę, próbując unicestwić niezależny, demokratyczny kraj. Nie udało mu się i to się już nie zmieni. Suwerenna, demokratyczna Ukraina przetrwa - stwierdził wiceszef Pentagonu i podkreślił, że Putin już "poniósł porażkę", a inwazja na Ukrainę była "poważnym błędem strategicznym Kremla".

Wojna w Ukrainie. Jakie straty ponieśli Rosjanie?

Z informacji przekazanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że w wyniku inwazji zginęło już 77 950 rosyjskich żołnierzy. Ukraińcom udało się też zniszczyć:

2801 czołgów,

5666 pojazdów opancerzonych,

278 samolotów bojowych,

260 śmigłowców,

1802 systemy artyleryjskie,

205 systemów przeciwlotniczych,

399 pocisków manewrujących,

16 okrętów.

W ostatnim czasie Rosjanie na masową skalę zaczęli wykorzystywać drony z Iranu. Chociaż nie są one tak precyzyjne jak Bayraktary, których używa Ukraina, to wysyłane w dużej grupie sprawiają, że niektóre z nich przedzierają się przez ukraińskie systemy obrony. Bezzałogowce używane są m.in. do atakowania infrastruktury cywilnej i obiektów mieszkalnych.

