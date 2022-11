Zbadano szczątki pocisku wystrzelonego przez Koreę Północną. Ma napis po rosyjsku [ZDJĘCIA]

W ostatnich dniach Korea Północna przeprowadziła kolejne testy rakiet balistycznych na niespotykaną ostatnio skalę. Jeden z pocisków przekroczył granicę morską z Koreą Południową. Jak się okazało, był to pocisk typu SA-5, który jest podobny do rakiet używanych przez Rosję w wojnie w Ukrainie.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Kowal: "Korea Północna inaczej rozumie pojęcie denuklearyzacji"

Korea Południowa wyłowiła szczątki pocisku wystrzelonego przez Koreę Północną

Fragment pocisku wystrzelonego przez Koreę Północną udało się zlokalizować, a następnie wydobyć z wody przy pomocy podwodnego drona. W środę (9 listopada) Ministerstwo Obrony Korei Południowej podało na konferencji prasowej wyniki analizy szczątków rakiety.

Odłamek zawiera przede wszystkim cztery główne skrzydła. W zachowanym fragmencie znajdował się też zbiornik paliwa ciekłego, silnik oraz dysza. Całość ma około trzech metrów długości i dwa metry szerokości. Wygląd i cechy szczątków wskazują na to, że północnokoreański pocisk "SA-5" znany jest jako S-200. Pocisk ten, który ma zasięg do 300 kilometrów, został opracowany w 1967 roku przez Związek Radziecki.

"Może być używany także do uderzeń w cele naziemne, a Rosja ostatnio użyła podobnego pocisku w wojnie w Ukrainie (...). Ponieważ rakiety te zostały zaprojektowane do zwalczania samolotów strategicznych, ich użycie przeciwko nowoczesnym szybkim odrzutowcom, takim jak F-15 i F-16, jest co najmniej wątpliwe" - napisano w komunikacie ministerstwa cytowanym przez Agencję Reutera.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Korea Północna szyje mundury dla Rosjan. Tak zdobywają zagraniczne waluty

Władze wojskowe Korei Południowej zaznaczają, że nie da się potwierdzić, czy pocisk został wyprodukowany w Rosji, czy nie. Na fragmencie znaleziono jednak napisy w języku rosyjskim, co może oznaczać, że Korea Północna importowała części rakiety. Jak zaznaczono, dokładność tych pocisków jest niższa niż w nowych rakietach balistycznych, które są w posiadaniu armii z Południa.

Po konferencji prasowej Korea Północna wystrzeliła co najmniej jeden pocisk balistyczny do morza. Rakieta pokonała dystans co najmniej 250 kilometrów - przekazał minister obrony Japonii Yasukazu Hamada, cytowany przez Agencję Reutera.

Korea Północna grozi USA i Korei Płd. Wyjaśniła powody testów rakietowych