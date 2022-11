Ukraina. Rosjanie 'pożyczyli' sobie włazy studzienek. Zamontowali je na czołgu

Od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę dopływają wieści o różnego rodzaju zbrodniach popełnianych przez rosyjskich żołnierzy na ukraińskich cywilach. Sporo jest też doniesień o rozkradaniu przez nich własności Ukraińców - Rosjanie zabierali już m.in. pralki czy nawet dziecięcą pościel. Tym razem "pożyczyli" sobie włazy kanalizacyjne.

"Wróg, aby przetrwać, ucieka się do różnych, czasem absurdalnych sztuczek. Na jedynym ze zniszczonych czołgów ukraińscy żołnierze znaleźli 'dodatkowe opancerzenie', a konkretnie skradzione włazy kanalizacyjne [...]. Nie pomogło im [Rosjanom - red.] to jednak w ucieczce - skończyło się więc jak zawsze. I tak będzie z każdym najeźdźcą!" - podkreśliło we wpisie na Facebooku ukraińskie dowództwo wojsk powietrznodesantowych.

Do posta, który opublikowali we wtorek, dodali filmik przedstawiający "wzmocniony" rosyjski czołg:

Wojna w Ukrainie. Sytuacja na froncie - 9 listopada

Trwają zaciekłe walki na wschodnim i południowym odcinku frontu w Ukrainie. Na wschodzie - w Donbasie Ukraińcy odparli rosyjskie szturmy w okolicach 14 miejscowości. Rosjanie ponoszą straty w ludziach, ale też w sprzęcie wojskowym. Na południu ukraińska artyleria zniszczyła m.in. dwa rosyjskie składy amunicji. Pojawiają się informacje o ofensywie Ukraińców na jedno z okupowanych miast na południowym odcinku frontu.

- Ukraińskie wojsko nie informuje oficjalnie o postępach w wyzwalaniu kolejnych miejscowości spod rosyjskiej okupacji. Jednak nie oznacza to, że na froncie panuje spokój - wyjaśnia Ferdir Wenisławski z komisji obrony ukraińskiego parlamentu. Jak podkreśla, na dwóch odcinkach frontu sytuacja jest bardzo napięta: na wschodzie - w rejonie Bachmutu i Sołedaru i na południu, gdzie ukraińska armia stara się wyzwalać terytoria.

Według nieoficjalnych informacji na południu ukraińska armia szturmuje miasto Snihuriwka. To strategicznie ważna miejscowość na drodze do Chersonia. Jak wynika z najnowszego raportu rzecznika dowództwa operacyjnego "Południe" Władysława Nazarowa, na południowym odcinku frontu Ukraińcy, wykorzystując zachodnią precyzyjną artylerię, ostatniej doby zadali Rosjanom straty. Ukraińskie wojska artyleryjsko-rakietowe zlikwidowały tam 55 rosyjskich żołnierzy, a także zniszczyły cztery czołgi, jedną samobieżną haubicę, ale też dwa składy amunicji w okolicach Snihuriwki i Kostromki.

Na Białorusi trwa formowanie rosyjsko-białoruskiego zgrupowania wojsk