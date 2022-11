Egipt. Najważniejsze odkrycie XXI wieku? Tunel, który może prowadzić do grobu Kleopatry

Zespół badawczy kierowany przez Kathleen Martinez z Uniwersytetu w Santo Domingo odkrył tunel. Znajduje się on 13 metrów pod egipską świątynią Ozyrysa w mieście Tapuziris Magna niedaleko Aleksandrii. Ma ponad kilometr długości i ok. 2 metrów wysokości - przekazało 5 listopada egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności. Archeolodzy podejrzewają, że przejście może prowadzić do grobowca Kleopatry.

Egipt. Grób Kleopatry byłoby najważniejszym odkryciem archeologicznym

Archeolodzy wykopali również pieniądze z okresu ptolemejskiego z wizerunkiem Kleopatry oraz zniszczone rzeźby - niezidentyfikowanego władcę Egiptu i wysoko postawionego urzędnika. Choć szansa na odnalezienie szczątków królowej wynosi 1 proc., to samo zlokalizowanie jej grobowca byłoby najważniejszym odkryciem archeologicznym dokonanym w XXI w. - podkreśliła Kathleen Martinez.

W 2020 roku w pobliżu świątyni zespół Kathleen Martinez odkrył cmentarz z 22 mumiami. Wszystkie miały głowy zwrócone w stronę Taposiris Magna, starożytnego portu nad Morzem Śródziemnym, leżącego 45 km na zachód od Aleksandrii. Zdaniem archeolożki to dowód na to, że w okolicy starożytnego portu została pochowana ważna osoba.

"Lokalizacja grobowca Marka Antoniusza i Kleopatry VII z 30 roku p. n. e. pozostaje nieznana, chociaż archeolodzy są pewni, że znajduje się gdzieś w pobliżu egipskiego miasta Aleksandria. Są przekonani, że wykopaliska w starożytnym mieście Taposiris Magna, wraz ze świątynią, która stoi do dziś, pozwolą im wkrótce odkryć miejsce spoczynku pary kochanków" - pisał wówczas portal Historykon.

Egipt. Odkryty tunel to replika tunelu Eupalinosa, wybitne osiągnięcie starożytnych inżynierów

Na razie archeologom nie udało się ustalić, kiedy zostało wybudowane odkryte przez nich przejście. Szacują, że pochodzi z okresu od 304 do 30 r. p.n.e., gdy Egiptem rządziła dynastia Ptolemeuszy. Zdaniem badaczy tunel spełniał funkcję kanału wodociągowego, który dostarczał mieszkańcom wodę.

- Ten tunel jest dokładną repliką tunelu Eupalinosa w Grecji uważanego za jedno z największych osiągnięć starożytnych inżynierów - mówi Live Science Kathleen Martinez.

Władze dały Kathleen Martinez dwa miesiące na przeprowadzenie kolejnych badań i potwierdzenie swoich teorii.

