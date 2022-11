Wybory w USA już są historyczne, w Kongresie m.in. pierwszy przedstawiciel pokolenia Z. "Zrobiliśmy to!".

Zobacz wideo Donald Trump będzie chciał wrócić do wyścigu o Biały Dom? Kohut: Jest to realne

Maxwell Alejandro Frost (przedstawiciel demokratów) został pierwszym przedstawicielem pokolenia Z w Kongresie. Został wybrany na Florydzie. 25-latek opowiada się m.in. za zwiększeniem kontroli broni i opieką zdrowotną dla wszystkich. "Zwycięstwo Frosta w znaczący sposób zwiększa różnorodność pokoleniową Kongresu: średni wiek członków Izby Reprezentantów wynosi obecnie 58 lat" - podkreśla VOX.

"Nazywam się Maxwell Alejandro Frost i będę pierwszym członkiem Generacji Z w Kongresie Stanów Zjednoczonych. TWORZYMY HISTORIĘ!!! Nie wykluczajcie młodych ludzi" - napisał Frost na Twitterze. "

"Zrobiliśmy to! (..) WYGRALIŚMY!!!! Tworzymy historię - dla mieszkańców Florydy, dla pokolenia Z i dla wszystkich, którzy wierzą, że zasługujemy na lepszą przyszłość. Jestem niezmiernie wdzięczny za możliwość reprezentowania Was w Kongresie Stanów Zjednoczonych!" - dodał.

Frost będzie również pierwszym Afro-Kubańczykiem. "To zwiększy różnorodność Kongresu, którego 75 proc. członków jest białych" - zaznacza VOX.

Pierwsze gubernatorki

Z kolei gubernatorami Massachusetts i Arkansas po raz pierwszy w historii zostały kobiety. To Maura Healey i Sarah Huckabee Sanders. Pierwsza z nich to przedstawicielka demokratów, stanowa prokuratorka, która otwarcie deklaruje, że jest osobą homoseksualną. Healey walczy m.in. o ochronę dostępu do aborcji.

Sarah Huckabee Sanders była rzeczniczką prasową Białego Domu za prezydentury Donalda Trumpa. W czasie kampanii przedstawiła plan walki z przestępczością i wprowadzania obniżek podatków. Przedstawicielka republikanów przejmuje funkcję mniej więcej 15 lat po tym, jak jej ojciec Mike Huckabee zajmował to samo stanowisko.

Katie Britt jest natomiast pierwszą kobietą wybraną do Senatu USA z Alabamy. Zapowiedziała walkę m.in. o zmniejszenie długu publicznego i cofnięcie ograniczeń aborcyjnych.

Pierwszy czarnoskóry gubernator w Maryland

Wes Moore został pierwszym czarnoskórym wybranym gubernatorem stanu Maryland i trzecim w USA. To oznacza, że w ręce demokratów wraca Maryland, Moore gdzie pokonał wspieranego przez Donalda Trumpa Dana Coxa. Zapowiedział m.in. ochronę dostępu do aborcji i walkę z ubóstwem.

Becca Balint, była nauczycielka i senatorka stanu, jest pierwszą kobietą i osobą homoseksualną wybraną do Kongresu z Vermont - podaje VOX. Tym samym Vermont staje się stanem, który jako ostatni wybrał kobietę do Izby Reprezentantów. Balint opowiada się m.in. za opieką zdrowotną dla wszystkich.

