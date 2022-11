Wybory w USA. Trwa liczenie głosów. Przewaga republikanów może nie być wysoka

Zobacz wideo Donald Trump będzie chciał wrócić do wyścigu o Biały Dom? Kohut: Jest to realne

Niektóre przedwyborcze sondaże wskazywały na dużą przewagę republikanów i możliwość odebrania przez tę partię demokratom nawet kilkudziesięciu miejsc w Izbie Reprezentantów. Dotychczasowe wyniki wskazują na to, że jeśli przejmą niższą izbę parlamentu, to ich przewaga może nie być aż tak ogromna, jak przewidywano. Republikanie na razie odebrali demokratom pięć okręgów wyborczych.

W kilku innych, na które liczyli, przewagę mają jednak demokraci. W jednym takich okręgów zmierzyła się dwójka kandydatów o polskich korzeniach. Demokratka Marcy Kaptur prowadzi tam z republikaninem J.R. Majewskim 13 punktami procentowymi. Możliwy jest nawet scenariusz, że demokraci obronią Izbę Reprezentantów.

Przewaga republikanów może nie być wysoka

W walce o Senat republikanie wygrali w Ohio, ale nie udało im się odebrać demokratom New Hampshire. W Pensylwanii niewielką przewagę ma demokrata John Fetterman, w Georgii kandydat republikanów Hershel Walker. Jeśli w Georgii żaden z kandydatów nie uzyska 50 proc. głosów, czeka ich dogrywka na początku grudnia. Duży sukces we wczorajszych wyborach odniósł gubernator Florydy Ron DeSantis, który pokonał demokratycznego rywala z przewagą około 17 proc. głosów. DeSantis jest uważany za głównego rywala Donalda Trumpa w walce o nominację republikanów w wyborach prezydenckich.

Jak podaje CNN, po godz. 6:10 republikanie do tej pory zdobyli ok. 25 miejsc więcej w Izbie Reprezentantów i tyle samo miejsc w Senacie, co demokraci - po 46. Aby przejąć kontrolę w Senacie zarówno republikanom, jak i demokratom brakuje czterech miejsc.

