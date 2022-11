22-letnia Kurdyjka została aresztowana przez krajową "policję moralności" podczas wizyty w Teheranie. Powodem zatrzymania kobiety był rzekomo "niewłaściwy" sposób noszenia hidżabu. 22-latka została dotkliwie pobita w areszcie. 16 października, po przewiezieniu do szpitala, Masha Amini zmarła. Powodem miał być śmiertelny uraz głowy powstały na skutek pobicia. Od tego momentu w całym Iranie organizowane są masowe protesty. Kobiety zaczęły publicznie palić hidżaby i obcinać włosy, co jest niezgodne z zasadami narzuconymi przez islamski rząd Iranu.

Iran. Parlamentarzyści przegłosowali karę śmierci wobec osób zatrzymanych na protestach ws. śmierci 22-latki

- Teraz opinia publiczna, nawet protestujący, którzy nie popierają wywoływanych przez innych uczestników manifestacji zamieszek, domagają się od sądownictwa i instytucji bezpieczeństwa, aby zajęły się tymi nielicznymi osobami, które wywołały burdy i to w sposób stanowczy, odstraszający i legalny - powiedział rzecznik irańskiego rządu Masoud Setayeshi, cytowany przez agencję Reuters.

Iran. Policja strzela do ludzi zgromadzonych przy cmentarzu

We wtorek 8 listopada irańscy parlamentarzyści, dokładnie 227 z 290 posłów, przegłosowało nałożenie kary śmierci na wszystkich protestujących, którzy trafili do aresztów. Nie wiadomo, czy tak drastyczne wyroki zostaną zasądzone przez sąd, ale zdanie parlamentu jest w Iranie "znaczące" - podaje amerykański "Newsweek".

Jak informowało CNN, do czwartku 3 listopada w Iranie aresztowano około 14 tys. osób manifestujących po śmierci 22-letniej Mashy. We wtorek 8 listopada Karim Sadjadpour z Carnegie Endowment for International Peace napisał, że liczba ta miała wzrosnąć już do niemal 15 tys. osób. "W ciągu ostatnich 8 tygodni irański reżim zabił ponad 300 protestujących, uwięził prawie 15 000 i zagroził egzekucją setek innych, a mimo to kobiety w Iranie nie ustępują" - napisał na Twitterze.

Wcześniej ta sama grupa parlamentarzystów wezwała do zasądzenia surowych kar dla aresztowanych w sprawie protestów. W liście pada zdanie, że kara powinna być dla innych Irańczyków "dobrą lekcją w jak najkrótszym czasie".

W czwartek 3 listopada Al Arabiya przekazała, że rodzina Mashy Amini została umieszczona w areszcie domowym. Irańskie władze na razie zaprzeczają tym doniesieniom.

Iran. Dziennikarkom, które ujawniły sprawę Mahsy Amini, grozi kara śmierci