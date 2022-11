Chciał kandydować na prezydenta, grozi mu więzienie. Czeski polityk mówił, że zbrodni w Katyniu nie było

Akt oskarżenia dotyczy wypowiedzi sprzed dwóch lat. Były wiceprzewodniczący partii komunistycznej w trakcie debaty na antenie internetowego radia stwierdził między innymi, że zamordowanie przez NKWD prawie 22 tysięcy osób w Katyniu było "historią stworzoną przez nazistów". Późniejsze ekshumacje ofiar zbrodni katyńskiej określił jako "rzekome".

REKLAMA

Zobacz wideo Czechy. Od barierki do barierki, prawie uderzając w znak. Tak pijany kierowca tira przewoził palety z cegłami

Czechy. Polityk zanegował zbrodnię w Katyniu. Teraz stanie przed sądem

Jak informują dziennikarze, prokuratura oskarżyła również dwie inne osoby biorące udział w radiowej debacie oraz stowarzyszenie prowadzące rozgłośnię. Bez przeprowadzania rozprawy, praski sąd wydał wyroki nakazowe skazujące oskarżonych na osiem miesięcy więzienia w zawieszeniu, a na stowarzyszenie nałożył karę grzywny. Wszyscy odwołali się od decyzji sądu, decydując się tym samym na proces. Za negowanie zbrodni ludobójstwa grozi w Czechach do trzech lat pozbawienia wolności.

Josef Skala zamierzał kandydować w wyborach prezydenckich, które odbędą się w Czechach 13-14 stycznia. Nie zgromadził jednak wymaganej liczby 50 tysięcy podpisów poparcia.

Czas zgłaszania się kandydatów na urząd prezydenta upłynął we wtorek o godzinie 16. Jak poinformowały czeskie władze, wymagane dokumenty ws. ubiegania się o start w wyścigu prezydenckim złożyło 21 osób. Teraz czeski resort spraw wewnętrznych ma czas do końca listopada, żeby ocenić ważność wniosków i zweryfikować podpisy poparcia na listach (każdy z kandydatów musiał zebrać co najmniej 50 tys. podpisów).

Wybory w Czechach

Wiadomo, że w wyborach wystartuje m.in. były premier Czech, Andrej Babisz, wobec którego toczy się sprawa sądowa - jest oskarżany o oszustwo na kwotę 2 milionów dolarów (postępowanie dotyczy wyłudzenia pieniędzy na budowę kompleksu Bocianie Gniazdo, która otrzymała dotacje unijne po tym, jak jej własność została przeniesiona z należącego do Babisza konglomeratu Agrofert liczącego około 250 firm na członków rodziny Babisza).

Według sondaży to właśnie Babisz oraz były szef komitetu wojskowego NATO, Petr Pavel, mają największe szanse na zwycięstwo.W gronie faworytów jest też Danusze Nerudova - ekonomistka, była rektorka uniwersytetu w Brnie. O urząd będą ubiegać się również senatorowie Pavel Fischer i Marek Hilszer, szef związków zawodowych Josef Strzedula, był rektor Uniwersytetu Karola Tomasz Zima czy miliarder Karel Janeczek.

Bezpośrednie wybory prezydenckie odbędą się w Czechach po raz trzeci. Dotąd dwukrotnie w powszechnym głosowaniu zwyciężał Milosz Zeman.

Czytaj więcej: Andrej Babisz będzie kandydował na prezydenta Czech. Choć grozi mu kara więzienia