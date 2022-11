Francja. Kardynał Ricard przyznał się do wykorzystania seksualnego 14-latki. Wszczęto śledztwo

Prokuratura poinformowała o wszczęciu postępowania przygotowawczego, by zweryfikować informacje ujawnione przez byłego arcybiskupa Bordeaux i odszukać potencjalne inne ofiary. Śledczy podkreślili, że do tej pory nie otrzymali żadnej skargi w tej sprawie. Prokuratura nie wyklucza dalszych kroków prawnych. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo umorzenia sprawy, ze względu na przedawnienie karalności czynów.

Kard. Jean-Pierre'a Ricarda przyznał się do wykorzystania seksualnego 14-latki

W oświadczeniu odczytanym w poniedziałek na posiedzeniu episkopatu Francji 78-letni kardynał Ricard napisał, że gdy był księdzem "zachował się w sposób naganny" wobec nieletniej, "co spowodowało poważne i trwałe konsekwencje dla tej osoby". Dodał, że poprosił swoją ofiarę o wybaczenie. Jak mówił, do nadużyć wobec 14-letniej dziewczynki doszło 35 lat temu. Ricard przekazał, że rozmawiał ze swoją ofiarą i poprosił o wybaczenie. Nie sprecyzował, kiedy do tej rozmowy doszło. W oświadczeniu stwierdził ponadto, że prosił o wybaczenie "wszystkich, których skrzywdził".

Episkopat ujawnił również, że dziesięciu innych biskupów - aktywnych i seniorów - zostało postawionych w stan oskarżenia przed sądami państwowymi lub kościelnymi w związku z przypadkami przemocy seksualnej.

Rewelacje te wyszły na jaw rok po publikacji raportu, w którym oszacowano, że w ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat francuscy duchowni wykorzystali seksualnie 216 tysięcy nieletnich. Dokument powstał na zlecenie episkopatu, w celu oczyszczenia Kościoła z pedofilii.

