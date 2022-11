Trump może wystartować w wyborach prezydenckich. Kohut: W jego partii rośnie potężny rywal

Donald Trump, były prezydent Stanów Zjednoczonych, zapowiedział, że 15 listopada wygłosi "bardzo ważne oświadczenie". Od kilku tygodni media w Stanach Zjednoczonych spekulują, że ogłosi swój start w wyborach prezydenckich.

REKLAMA

Donald Trump zapowiada "bardzo ważne oświadczenie". Media w USA spekulują o prezydenturze

- Powrót Donalda Trumpa jest jak najbardziej realny. Już wcześniej słyszeliśmy, że na fali potencjalnego sukcesu republikanów w wyborach połówkowych, Trump może ogłosić powrót do walki o tytuł prezydenta - mówił w Porannej rozmowie Gazeta.pl Andrzej Kohut. I dodał, że przez najbliższe cztery lata były prezydent i szef republikanów "na pewno pozostanie w polityce".

Jeszcze przed wyborami prezydenckimi byłego prezydenta czekają prawybory w jego partii, które odbędą się na początku 2024 roku. Jak zaznacza ekspert, Trumpowi urósł na Florydzie "potężny rywal" - gubernator Ron DeSantis. - Tu nie wiadomo, co się wydarzy. Nie wiemy, jaki będzie wynik tej rywalizacji i trudno z tak dużym wyprzedzeniem zgadywać - ocenia amerykanista.

Więcej informacji o wyborach w Stanach Zjednoczonych w poniższej rozmowie:

Zobacz wideo Donald Trump wróci do polityki? Kohut: Nie jestem pewien, czy wygrałby wybory

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

USA. Wystartowały wybory do kongresu. Topnieje poparcie dla Bidena

Wybory do 435-osobowej Izby Reprezentantów odbywają się w USA co dwa lata. Obecnie niewielką przewagę mają w niej demokraci. Jednak według sondaży, w dzisiejszych wyborach republikanie mogą odebrać im nawet kilkadziesiąt miejsc, co sprawi, że partia prezydenta Joe Bidena znajdzie się w mniejszości. Demokraci mogą stracić nie tylko większość w tej izbie, ale również w Senacie.

Z sondażu przeprowadzonego dla Reutersa wynika, że poparcie dla prezydenta Joe Bidena spadło o jeden punkt do 39 procent. Wynik Bidena jest o 3 punkty wyższy od tego, który zanotował w czerwcu i lipcu, który był dotąd jego najgorszym w sondażach Ipsosa.

Wybory w USA rozpoczęte. Demokraci mają problem. Biden: Demokracja jest zagrożona

Walka o 34 miejsca w stuosobowym Senacie jest bardzo wyrównana. O wyniku wyborów przesądzają pojedynki w kilku stanach: Pensylwanii, Georgii, Newadzie i Arizonie. We wszystkich tych stanach republikanów reprezentują kandydaci popierani przez Donalda Trumpa. Tamtejsze wyniki będą więc także testem politycznej siły byłego prezydenta USA, który ma planować ponowny start w wyborach prezydenckich.

Oprócz wyborów do Kongresu Amerykanie wybierają też dzisiaj gubernatorów, sekretarzy stanu i stanowe parlamenty. W wielu miejscach odbywają się również wybory lokalne na burmistrzów i członków rad oświatowych. Ponieważ większość amerykańskich stanów dopuszcza możliwość tzw. wczesnego głosowania, do wczoraj w wyborach osobiście lub za pośrednictwem poczty wzięło już udział ponad 40 milionów Amerykanów.