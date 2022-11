Światowe media piszą o słowach Kaczyńskiego na temat kobiet. "Kawaler bez dzieci wzbudził kpiny"

Jarosław Kaczyński mówił w sobotę w Ełku o niskiej dzietności i połączył ten temat z alkoholem. - Jeżeli się utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Bo pamiętajcie, mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez dwadzieścia lat, przeciętnie, jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. A kobieta tylko dwa - powiedział prezes PiS.

- To jest kwestia po prostu pewnego nastawienia ludzi, a szczególności pań. No bo to kobiety rodzą dzieci. (...) Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, no bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką. Ale... no jak do 25. roku daje w szyję... - mówił dalej. Prawdziwość słów Kaczyńskiego analizowaliśmy w poniższym artykule:

Jarosław Kaczyński "wywołał gniew i wybuch żartów". Światowe media o mądrościach prezesa PiS na temat dzietności, kobiet i alkoholu

Z mądrościami Kaczyńskiego mieli okazję zapoznać się również mieszkańcy wielu innych państw. Światowe media szeroko opisywały słowa prezesa PiS. "Polski polityk wywołał kontrowersje, wiążąc niski wskaźnik urodzeń z piciem alkoholu wśród kobiet" - zauważa Agencja Bloomberga.

"Polski przywódca obwinia za niski wskaźnik urodzeń kobiety zażywające alkoholu" - pisze Associated Press. Agencja wskazuje, że słowa Jarosława Kaczyńskiego nie były podparte żadnymi konkretnymi dowodami. Depeszę zamieszczoną przez agencję opublikowały póżniej liczne zagraniczne media.

Brytyjska telewizja Sky News wskazuje, że połączenie przez prezesa PiS kwestii niskiej dzietności z piciem alkoholu wśród kobiet było "obraźliwe". Z kolei kanał Euronews dodaje, że Ogólnopolski Strajk Kobiet wyraził "wściekłość", a ruch wezwał ludzi do protestu przed warszawskim domem Kaczyńskiego 28 listopada, w 104. rocznicę uzyskania przez kobiety prawa do głosowania w Polsce.

O prezesie PiS szeroko pisały również niemieckie media. "Polki nie mają dzieci, bo za dużo piją" - pisze "Berliner Kurier". Jak zauważa gazeta już we wstępie artykułu, Kaczyński "jest kawalerem i nie ma dzieci, ale ma bardzo ciekawe opinie na temat kobiet, dzieci i rodziny", a swoją wypowiedzią "wzbudził gniew i kpiny".

Z kolei czeski serwis Seznam Zprávy wiąże wypowiedź Kaczyńskiego z twierdzeniami prezydenta Czech Milosza Zemana na temat palenia tytoniu. Jak czytamy, słowa prezesa PiS "brzmią podobnie dziwacznie jak teoria Milosza Zemana z 2013 roku. Mówił, że skoro zaczął palić dopiero w wieku 27 lat, to może palić całkowicie bez ryzyka. Ten sam krok zalecił dzieciom odwiedzającym fabrykę papierosów. Prezydent ostatecznie rzucił palenie z powodu poważnych problemów zdrowotnych jesienią ubiegłego roku" - czytamy.

