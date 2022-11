BBC opublikowało nowe zdjęcia satelitarne firmy Maxar. Zdaniem dziennikarzy od czerwca do października 2022 roku w okolicach wsi Stary Krym pojawiło się 1,5 tys. kolejnych grobów. Według obecnych szacunków od początku wojny wykopano tam ponad 4,6 tys. grobów. Centre for Information Resilence (CIR), które przeanalizowało zdjęcia, podkreśla jednak, że nie można stwierdzić, ile w rzeczywistości ciał pochowanych jest w tym miejscu.

Masowe pochówki pod Mariupolem. BBC pisze o 1,5 tys. nowych grobów

Miejsca masowych pochówków znajdują się we wsiach Stary Krym, Manhusz i Wynohradne na północnym zachodzie od Mariupola, w obwodzie donieckim. Ukraińskie władze podają, że w walkach w Mariupolu zginęło co najmniej 25 tys. osób, a od 5 tys. do 7 tys. zginęło pod gruzami zbombardowanych budynków.

Świadkowie powiedzieli stacji BBC, że w ciągu ostatnich miesięcy widzieli rosyjskie władze usuwające ciała spod gruzów zniszczonych budynków, a następnie zabierano je do zbiorowego grobu.

BBC opisało relacje mieszkańców Mariupola. Jedna z kobiet desperacko szukała syna, który poległ w walkach. Tego lata odwiedziła miejsce masowego pochówku w Wynohradnem. Znajduje się tam obecnie 800 nowych grobów. Kobieta zrobiła im zdjęcie. Wiele z pochówków jest oznaczonych tabliczkami z numerami i płcią, ale nie nazwiskami. - Większość ciał jest niezidentyfikowana - powiedziała kobieta i dodała: - Ludzie powinni znać prawdę o tych okropnościach, aby nigdy więcej się to nie powtórzyło.



Szef MSZ Ukrainy: Międzynarodowe koncerny, które nadal działają w Rosji, finansują ludobójstwo

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba ponownie skrytykował międzynarodowe koncerny, które nie przerwały działalności w Rosji. Jak powiedział, "w bezpośredni sposób finansują one rosyjskie zbrodnie wojenne i ludobójstwo Ukraińców". Szef ukraińskiego MSZ powtórzył też apel do konsumentów i partnerów tych firm o ich bojkotowanie do czasu, aż zrezygnują one z "krwawych zysków" i ostatecznie wycofają się z Rosji.

Wypowiedź Kułeby została zacytowana na Twitterze przez ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wpis został opatrzony grafiką z listą 50 europejskich i amerykańskich koncernów, które dalej działają w Rosji mimo inwazji tego kraju na Ukrainę. Wśród nich wymieniono m.in. Auchan, Nestle, Danone, Unilever, Bayer, Philips, GSK, Sanofi. Pod grafiką znalazł się podpis: "podatki w Rosji = śmierci w Ukrainie".

