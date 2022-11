"Kucharz Putina" przyznaje: Ingerowałem w wybory w USA. Jest komentarz rzeczniczki Białego Domu

Jewgienij Prigożyn, rosyjski oligarcha znany jako "kucharz Putina", przyznał, że wpływał na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. Podkreślił, że wciąż będzie to robił. Do jego słów odniosła się rzeczniczka Białego Domu. - Nie jest to zaskakujące - stwierdziła.

