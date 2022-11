Ukraina. Rosja będzie kontynuowała ataki z powietrza. Chcą o nie oskarżyć Siły Zbrojne Ukrainy

Jak informuje ukraiński wywiad, mieszkańcy okupowanej części obwodu chersońskiego korzystający z usług rosyjskich operatorów otrzymują wiadomości, w których są informowani o rzekomym zamiarze przeprowadzenia zmasowanego artyleryjskiego ostrzału infrastruktury cywilnej przez ukraińskie siły. W SMS-ach poinformowano również o wprowadzeniu godziny policyjnej w ciągu dnia.

Według informacji ukraińskiego wywiadu istnieje duże prawdopodobieństwo, że Rosja wykorzysta ataki na osiedla do celów propagandowych. O zbrodnie fałszywie chcą oskarżyć siły Ukrainy.

Ukraińskie dowództwo sił powietrznych: Rosja będzie kontynuowała ataki z powietrza

Jurij Ihnat, rzecznik ukraińskiego Dowództwa Sił Powietrznych poinformował, że Rosja będzie kontynuować ataki na infrastrukturę krytyczną. Dodał, że Rosjanie nie odnoszą sukcesu, mają problemy ze sprzętem i niedoborami w wojskowym personelu.

Zdaniem Ihnata głównym celem rosyjskiego wojska jest obecnie dewastacja infrastruktury energetycznej. Wykorzystują do tego całe spektrum swojego uzbrojenia. Oprócz Szachedów w użyciu pojawiły się również drony kamikaze "Lancet", produkowane wyłącznie w Rosji, jednak mające importowane części zamienne. To wszystko przez to, że nie mogą poradzić sobie z armią, oczywiste są problemy na froncie ze sprzętem i zasobami ludzkimi.

Oddziały Federacji Rosyjskiej ostrzeliwują i niszczą kluczowe obiekty infrastrukturalne, przeprowadzając zmasowany ostrzał dzielnic mieszkalnych ukraińskich miast i wsi przy użyciu artylerii, wyrzutni rakiet, systemów ziemia-ziemia.

Rosjanie zniszczyli przedszkole w obwodzie chersońskim

Jak przypomina agencja Ukrinform w niedzielnych atakach w obwodzie chersońskim zginęło trzech cywilów, a siedmiu zostało rannych.

W poniedziałek w rejonie Berysławskim, w obwodzie chersońskim Rosjanie użyli systemów rakietowych Grad. W wyniku walk zniszczono przedszkole. Uszkodzony został dach oraz ściany budynku, powybijane zostały również okna. Ukraińska agencja przypomina, że do placówki, jeszcze przed wojną uczęszczało sześćdziesięcioro dzieci.

Rosjanie wywożą mieszkańców obwodu chersońskiego do Rosji

Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał w poniedziałek, że Rosyjskie władze w obwodzie chersońskim tworzą warunki, które mają zmusić mieszkańców tego regionu do wyjazdu z Ukrainy.

Poinformowano, że Rosjanie wciąż pod przymusem wywożą mieszkańców z obwodu chersońskiego do Rosji. Z ośrodka opiekuńczego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscowości Dnipriany wywieziono około 100 chorych dzieci.