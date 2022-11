Media: Turcja powiedziała rosyjskim okrętom "idi na ch**". Miały z Morza Czarnego atakować Ukrainę

Turcja nie wpuściła przez cieśninę Bosfor rosyjskich okrętów wojennych - donosi rosyjski oddział BBC. Statki od początku lutego czekały na zgodę, by z Morza Śródziemnego wpłynąć na Morze Czarne i zaatakować Ukrainę. Okręty wracają do portu we Władywostoku.

3 wikipedia Otwórz galerię Na Gazeta.pl