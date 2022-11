Co ma wspólnego Ukraina i RPA? Miedwiediew to wie. I podaje "jeden z powodów specjalnej operacji"

Zastępca szefa Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew opublikował w mediach społecznościowych kolejny propagandowy wpis. Tym razem polityk dokonał porównania Ukrainy z RPA i podał powody "specjalnej operacji wojskowej".

REKLAMA

Zobacz wideo Gen. Bieniek: Broń jądrowa ma to do siebie, że jest bronią odstraszania, ale ma też urok zastraszania

Miedwiediew o Ukrainie: Teraz gorzko płaczą nad decyzją z 1994 r.

"Po zeszłotygodniowej rozmowie z wiceprezydentem RPA Davidem Mabuzą, oto co pomyślałem. W końcu Republika Południowej Afryki była pierwszym i w rzeczywistości jedynym krajem, który posiadał broń jądrową, jej potencjał produkcyjny, kompleks dowodzenia i kontroli, środki przenoszenia i podjął ważną decyzję polityczną o dobrowolnym porzuceniu tych wszystkich rzeczy [...] Demokratyczne władze, które wyłoniły się po upadku reżimu apartheidu, zajęły odpowiedzialne i suwerenne stanowisko wobec swoich obywateli, krajów sąsiednich i całej społeczności światowej. A dziś nie żałują wyboru dokonanego 30 lat temu, są z niego dumni i swoim przykładem pokazują drogę innym" - snuł rozważania polityk, porównując sytuację Republiki Południowej Afryki i Ukrainy.

"A co widzimy w kontraście obok naszych własnych granic? Nieszczęsne marionetki z wadliwego państwa, teraz gorzko płaczące nad decyzją podjętą na mocy memorandum budapeszteńskiego z 1994 r." - napisał Miedwiediew i dodał: "Byliby [Ukraińcy - red.] diabelsko szczęśliwi, gdyby użyli jej [broni jądrowej - red.] przeciwko nam i swoim obywatelom. Zostało to wyraźnie zasugerowane groźbą wznowienia programu nuklearnego. I to był jeden z powodów specjalnej operacji wojskowej" - stwierdził na koniec, nie podając żadnych faktów na dowód, że Ukraina "groziła wznowieniem programu nuklearnego".



Więcej aktualnych wiadomości dotyczących wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Putin przywołał Hiroszimę. "Nie trzeba atakowac głównych miast, by wygrać"

Memorandum budapesztańskie - jak Ukraina zrezygnowała z broni atomowej

Po upadku Związku Radzieckiego Ukraina, wcześniej jedna z republik radzieckich, dysponowała kilkoma tysiącami głowic nuklearnych, jednak wszystkie ostatecznie zgodziła się oddać w zamian za nietykalność granic. 5 grudnia 1994 roku Ukraina podpisała ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Rosją memorandum budapesztańskie, w którym kraje zobowiązały się szanować niepodległość, integralność terytorialną i niezmienność granic Ukrainy. W ciągu kolejnego pół roku cała broń jądrowa została usunięta z terytorium Ukrainy.

Ukraina szykuje zdecydowane uderzenie w rosyjską armię? "Cisza na to wskazuje"