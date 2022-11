Do Rosji przyjechał pociąg z Korei Północnej. Pierwszy od lat. W tle informacje o dostawach broni

Agencja Reutera powołuje się na ustalenia zajmującego się Koreą Północną portalu 38north.com. W piątek przez graniczny wiadukt przejechał w kierunku Rosji jeden skład - wynika ze zdjęć satelitarnych. Widać na nich pociąg w pobliżu Koreańsko-Rosyjskiego Mostu Przyjaźni w Tumangang. Następnie skład był widziany po rosyjskiej stronie, niedaleko stacji kolejowej Chasan.

REKLAMA

Pociąg z Korei Północnej do Rosji. Wcześniej doniesienia o dostawach broni

38north.com wyjaśnia, że most w Tumangang jest jedynym połączeniem lądowym między Rosją a Koreą Północną. Ruch na nim został wstrzymany w lutym 2020 roku w związku z pandemią COVID-19.

Zobacz wideo Piszczatowska: W Europie nie ma ani jednego projektu atomowego, który zostałby zrealizowany w budżecie i na czas

Portal podkreśla, że ustalenie, jakie przeznaczenie ma pociąg, nie jest możliwe. Jednocześnie przypomina w tym kontekście o doniesieniach m.in. służb USA dotyczących zaopatrywania przez Koreę Północną Rosji w broń i amunicję. Do tej pory północnokoreański reżim, który zaprzecza, by pomagał Moskwie, miał realizować te dostawy za pośrednictwem państw trzecich. W ubiegłym tygodniu rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby mówił, że Pjongjang wykorzystuje do tego kraje Bliskiego Wschodu i Afryki.

Kirby stwierdził na briefingu, że dostawy amunicji z Korei Północnej świadczą z jednej strony o tempie, w jakim Rosja zużywa własne zasoby uzbrojenia, ale również o determinacji Putina by kontynuować wojnę na Ukrainie. - Niepokojące jest, że jakikolwiek kraj jest gotów taktycznie albo materiałowo wspierać Putina - powiedział.

Korea Północna wystrzeliła cztery rakiety balistyczne krótkiego zasięgu